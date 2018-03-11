Китаянка ведет прогноз погоды с 1996 года, и с того времени практически не изменилась внешне

Судя по всему, 44-летняя Ян Дан, которая ведет прогноз погоды на китайском телевидении, нашла секрет вечной молодости. Daily mail опубликовала впечатляющее видео о том, как Ян Дан менялась с 1996 года, когда впервые вышла в эфир.



































































