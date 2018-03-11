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Китаянка ведет прогноз погоды с 1996 года, и с того времени практически не изменилась внешне
12.03.2018 11:18 — Новости Культуры | Tut.by
Судя по всему, 44-летняя Ян Дан, которая ведет прогноз погоды на китайском телевидении, нашла секрет вечной молодости.
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Судя по всему, 44-летняя Ян Дан, которая ведет прогноз погоды на китайском телевидении, нашла секрет вечной молодости. Daily mail опубликовала впечатляющее видео о том,...
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