Мисс Шанель Советского Союза. Куда пропала Ирина Понаровская?

Просматриваешь творческий путь Понаровской, и кажется, что все в этой жизни удавалось ей легко и просто. К примеру, о карьере певицы она даже не мечтала: так распорядилась судьба.



Ирина Понаровская. Фото: скриншот видео

Икона стиля и бизнесвумен

Понаровская родилась в семье музыкантов. Отец — художественный руководитель джазового оркестра, мать — концертмейстер в музыкальной школе. Естественно, в доме постоянно звучала музыка. Пением Понаровская увлеклась в совсем юном возрасте. Правда, родители к увлечению дочери относились несерьезно. Инициативу проявила бабушка. Именно она отвела внучку на прослушивание к музыкальным педагогам. Педагоги уверенно сказали, что потенциал у девочки очень большой и ей непременно нужно заниматься. Ну а дальше — музыкальная школа, консерватория. Но даже поступив в консерваторию, о карьере эстрадной певицы она не мечтала. Просто делала то, что нравится, и профессия нашла ее сама.

Приятель отца Ирины решил создать ВИА «Поющие гитары». Музыкантов собрали, а вот с солисткой никак не складывалось. В отчаянии он предложил пройти прослушивание и дочери своего друга. Так Понаровская оказалась втянута в мир профессиональной эстрады. В составе «Поющих гитар» Ирина проработала пять лет. В 1976 году, после того как Понаровская стала обладательницей Гран-при фестиваля «Сопот», на нее обратил внимание джазмен Олег Лундстрем. Услышав голос певицы, он решил во что бы то ни стало заполучить ее в свой оркестр. И ему это удалось. В том же 1976 году на Понаровскую посыпались предложения от кинорежиссеров. Певица согласилась попробовать себя в новом качестве, и у нее это получилось. Понаровская снялась в восьми картинах («Трест, который лопнул», «Орех Кракатук» и др.), но в итоге в актерской профессии разочаровалась. И заявила, что согласится сниматься только в том случае, если ее пригласит Спилберг или Михалков.

Видео: Александр

В каких бы сферах деятельности ни пробовала себя Понаровская, все у нее получалось легко, играючи. Работала телеведущей, открыла свой Дом моды в Нью-Йорке и собственное имидж-агентство. По части имиджа Понаровская всегда выделялась на советской и российской эстраде. Ее обаяние, шарм и эпатажность принесли ей негласный титул «Икона стиля». А в 1990 году французский Дом моды «Шанель» наградил ее еще титулом «Мисс Шанель Советского Союза».

Ошибки прошлого

После многих лет невероятной творческой активности Понаровская неожиданно пропала со сцены и вообще из поля видимости. Она давно не дает концертов, не общается с журналистами, ведет крайне затворнический образ жизни. По слухам, в настоящее время певица живет в Норвегии. Понаровская решила закрыться от мира, после того как несколько лет назад журналисты федеральных телеканалов обнародовали весьма странную и неоднозначную историю, связанную с ее приемной дочерью.

Семейная жизнь певицы в принципе довольно драматична. С первым мужем Григорием Клеймицем Понаровская прожила полтора года. Со вторым супругом, чернокожим джазовым музыкантом Вейландом Роддом, брак продлился дольше. Понаровская очень хотела забеременеть, но никак не получалось. Тогда они с Роддом решили удочерить девочку из детского дома. Поначалу все складывалось неплохо. Но прошло немного времени с момента удочерения, и певица узнала, что беременна. Приемной дочери Анастасии было на тот момент четыре года. Пара решила, что не сможет уделять достаточно внимания сразу двум детям, и вернула девочку в детский дом. Именно эта история стала достоянием общественности и заставила Понаровскую закрыться от мира. Выяснилось, что когда девочка подросла, певица решила исправить свою ошибку.

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Несостоявшуюся приемную дочь пригласили снова жить в семью. Жизнь показала, что это было опрометчивым решением. Выросший в реалиях детдома подросток не вписался в сложившуюся ячейку общества. Начались взаимные обвинения и упреки. В итоге ребенок был вновь отправлен в детский дом. Пострадали от этой истории все. И девочка, и несостоявшаяся приемная мать. Совсем недавно Анастасия рассказала журналистам, что, по ее мнению, Понаровская до сих пор очень тяжело переживает события прошлого. И из поля зрения поклонников певица пропала совсем не от легкой жизни. А самым близким и единственным мужчиной в ее жизни сейчас является ее сын.

Выйдет ли Понаровская вновь на сцену, не знает никто. Учитывая характер певицы и умение эпатировать общественность, исключать ее возвращение на сцену не стоит.