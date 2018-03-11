12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к взрослому и детскому конкурсам "Славянского базара в Витебске" в Театре эстрады 17 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Финалы конкурсов проводятся в формате концертов. Выступления юных дарований начнутся в 12.00. За право представить страну на XVI Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск" будут бороться десять участников: Мария Альхафез из Гомеля, минчане Мария Гулевич, Ангелина Ломако, Ярослав Соколиков, могилевчанка Арина Пехтерева, представители Минской области Алеся Витолс, Биата Кабирова, Елизавета Мея, Анастасия Тимофеевич (ТиАна) из Брестской области и Артем Скороль из Гродненской области. Гостями концерта станут победители и лауреаты международных детских конкурсов и фестивалей.

А вечером этого же дня в зале Театра эстрады путевку на XXVII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" разыграют взрослые исполнители. В составе великолепной десятки минчане Анастасия Вахомчик (Малашкевич), Нина Жуковская, Ольга Колесникова, Евгений Курчич, витебчанка Анастасия Лейкина, Валерия Шепелевич из Могилева и четыре представителя Минской области - Наталья Ломако (Natali Domini), Дмитрий Никитин, Александр Саванец, Вероника Самускевич. Помимо участников отборочного тура на сцене выступят известные артисты: заслуженные артистки Беларуси Инна Афанасьева и Алена Ланская, Гюнешь, Макс Лоренс, балет Театра эстрады.

Билеты на финалы отборочных туров можно купить в кассе театра, кассах города и на сайтах электронных билетных операторов.

Телеверсии отборочных концертов будут показаны в эфире телеканала "Беларусь 3" 24 марта.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Музыкальные конкурсы - традиционно центральное мероприятие фестиваля.-0-