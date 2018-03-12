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Финалы отборов к конкурсам "Славянского базара" можно будет увидеть и в живую, и по ТВ

13.03.2018 08:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Зрители увидят выступления финалистов отборов к взрослому и детскому конкурсам «Славянского базара в Витебске» на концертах в минском Театре эстрады 17 марта.

Выступления юных дарований начнутся в 12.00. За право представить страну на XVI Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск» будут бороться 10 участников: Мария Альхафез из Гомеля, минчане Мария Гулевич, Ангелина Ломако, Ярослав Соколиков, могилевчанка Арина Пехтерева, представители Минской области Алеся Витолс, Биата Кабирова, Елизавета Мея, Анастасия Тимофеевич (ТиАна) из Брестской области и Артем Скороль из Гродненской области.

А вечером этого же дня путевку на XXVII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» разыграют взрослые исполнители. В составе десятки: минчане Анастасия Вахомчик (Малашкевич), Нина Жуковская, Ольга Колесникова, Евгений Курчич, витеблянка Анастасия Лейкина, Валерия Шепелевич из Могилева и четыре представителя Минской области — Наталья Ломако (Natali Domini), Дмитрий Никитин, Александр Саванец, Вероника Самускевич.

Билеты можно купить в кассе Театра эстрады, кассах Минска и на сайтах электронных билетных операторов.

Телеверсии отборочных концертов покажут в эфире канала «Беларусь 3» 24 марта.

XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля. Музыкальные конкурсы — традиционно главное мероприятие форума.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Отборочные туры взрослых и детей пройдут в минском Театре эстрады 17 марта, а телеверсию концертов покажут на "Беларусь 3" через неделю, 24 марта.

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