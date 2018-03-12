В Гродно в культурном пространстве «Цэнтр гарадскога жыцця» открылась выставка «Непадцэнзурная Гародня. 1983−2018», посвященная развитию независимой прессы в регионе. Газет, которые представлены на выставке, уже нет, но у многих журналистов сохранился большой архив когда-то популярных в городе изданий — он и стал основой для экспозиции.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Гродно все началось с самиздатовского литературно-публицистического журнала «Мистика», который начали издавать студенты филфака ГрГУ в 1983 году. Он выходил самиздатовским способом: его печатали на пишущей машинке. Тираж был смешной — всего пять экземпляров. Один из них вывешивали в главном корпусе — как приложение к стенгазете филологического факультета.

Журнал брали почитать, а потом возвращали на место. В издании печатались стихи, рассказы, критические статьи и музыкальные обзоры. Авторами выступали сами студенты, а тексты никто не цензурировал, что для того времени было непозволительной роскошью.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Потом были газеты «Рэанімова», «Пагоня», «Биржа информации» и «Рэпарцёр», а еще независимое радио НБК. К сожалению, все это уже история. Присутствующие на открытии так и говорили: выставка — хороший повод вспомнить те времена, когда печатные издания пользовались наибольшей популярностью.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Обо всех газетах можно прочитать на больших плакатах, которыми сейчас оклеены стены культурного пространства. Есть отдельные «стенды» и про закрытие независимой прессы Гродно, и фотографии с акций поддержки журналистов закрытых изданий.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Выставка «Непадцэнзурная Гародня. 1983−2018» — это только часть большой коллекции архивных материалов. Организаторы уверены, что когда-нибудь они станут основой для книги или музейной экспозиции.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— История гродненской независимой журналистики богата на разные события. Не всегда было так однообразно, как сейчас. Мы хотели передать дух эпохи 1990-х годов, времени сумасшедшего духовного подъема, оптимизма и веры в свободу, когда в Гродно рождались независимые СМИ и журналистами создавалась история. Эта выставка стала своеобразной летописью свободы слова в Гродно за последние 35 лет. Она рассказывает о событиях в городе с1983 года: о появлении и исчезновении первых неподцензурных журналов и газет, преследовании журналистов и активистов и отстаивание ими своего права на профессию, — рассказала TUT.BY одна из организаторов мероприятия Ольга Корсун.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Организовали выставку инициатива HrodnaMediaRoom, культурная площадка «Цэнтр гарадскога жыцця» и БАЖ — Беларуская асацыяцыя журналістаў. Экспозиция будет работать до 3 апреля.