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Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр принимаются до 15 мая

13.03.2018 12:18 — Новости Культуры | БелТА  
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13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года принимаются до 15 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Это повторный конкурс. Объявленный ранее жюри признало несостоявшимся в связи с тем, что присланные песни не в полной мере соответствовали идейным, содержательным и творческим задачам конкурса.

Песни должны раскрывать темы единения народов, мирного спортивного соревнования, гостеприимства Беларуси, отражать искренность и теплоту страны, которая принимает ІІ Европейские игры. Цель конкурса - выявление и поддержка талантливой молодежи, привлечение широкого круга авторов к участию в формировании творческого контента Евроигр, создание музыкальных произведений с национальными мотивами, которые могли бы быть исполнены на церемониях открытия и закрытия игр.

Авторами музыки и (или) слов песен на русском, белорусском и английском языках могут выступить как граждане Беларуси, так и иностранные граждане. Один участник может представить не более двух песен.

Заявки подаются на почтовый или электронный адрес Белорусской государственной филармонии (220005, Минск, просп.Независимости, 50, e-mail: philharmonic@tut.by. Контактное лицо - Ксения Кохан, телефон +375 17 284 45 34) с пометкой "Конкурс на создание песни". В пакет материалов входят аудиозапись песни, нотная запись, текст на русском, белорусском или английском языках. Продолжительность музыкального произведения для сольного или коллективного исполнения - не более 3 минут.

Оценку песен даст профессиональное жюри. Победителям будут вручены специальные дипломы и денежные премии в 100, 70 и 50 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры, дирекция по проведению II Европейских игр 2019 года, Белорусская государственная филармония.

С подробностями участия в конкурсе на создание песен для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр в Беларуси в 2019 году можно ознакомиться на сайте Министерства культуры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года принимаются до 15 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА...

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