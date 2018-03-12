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Суд разрешил выигравшей 560 млн долларов американке не разглашать свое имя
13.03.2018 12:20 — Новости Культуры | Tut.by
Суд в американском штате Нью-Гэмпшир разрешил женщине, выигравшей 560 миллионов долларов в лотерею, получить доступ к деньгам, при этом сохранив анонимность,
Судья Чарльз Темпл заявил, что огласка имени будет вмешательством в частную жизнь. Тем более, что победители лотереи часто подвергаются домогательствам и насилию.
Единственное, что разрешил суд, обнародовать название населенного пункта, где живет победительница лотереи. По данным Associated Press, это город Мерримак.
Согласно
Но женщина упорно
— Она живет в Нью-Гэмпшире уже много лет и является активным членом местного сообщества. Она хочет продолжать свою работу и сохранить возможность просто отправиться в магазин за продуктами или на общественное событие в статусе обычного человека, а не обладателя состояния в полмиллиарда.
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Суд в американском штате Нью-Гэмпшир разрешил женщине, выигравшей 560 миллионов долларов в лотерею, получить доступ к деньгам, но при этом сохранить анонимность,...
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