Жительница Великобритании Сью Элкок поймала морского окуня, который оказался больше нее самой, пишет Sun .

Фото: facebook.com/Lancelin.WesternAustralia

Сын женщины и его жена живут в австралийском городе Перте. Приехав в гости, Сью отправилась с ними на рыбалку.

«Самой большой рыбой, которую мне до этого удавалась поймать, был окунь размером около фута (около 30 см. — Прим. TUT.BY). Когда эта рыба подняла голову над водой, я просто не могла поверить своим глазам. Она был размером с диван», — рассказала женщина.

Публикация от Reel Force Charters (@reel_force_charters) Мар 8, 2018 в 5:14 PST

Рыбаки вытаскивали улов из воды целый час. Женщина помогла сыну разделать окуня и заморозила куски рыбы в холодильнике. Она надеется, что он и невестка будут питаться рыбными блюдами не один месяц.