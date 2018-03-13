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Британка поймала рыбу "размером с диван"

14.03.2018 10:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жительница Великобритании Сью Элкок поймала морского окуня, который оказался больше нее самой, пишет Sun.

Фото: facebook.com/Lancelin.WesternAustralia

Сын женщины и его жена живут в австралийском городе Перте. Приехав в гости, Сью отправилась с ними на рыбалку.

«Самой большой рыбой, которую мне до этого удавалась поймать, был окунь размером около фута (около 30 см. — Прим. TUT.BY). Когда эта рыба подняла голову над водой, я просто не могла поверить своим глазам. Она был размером с диван», — рассказала женщина.

Рыбаки вытаскивали улов из воды целый час. Женщина помогла сыну разделать окуня и заморозила куски рыбы в холодильнике. Она надеется, что он и невестка будут питаться рыбными блюдами не один месяц.

 
 
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Жительница Великобритании Сью Элкок поймала морского окуня, который оказался больше нее самой, пишет Sun.

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