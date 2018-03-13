Кино про ГДР: за что лишили будущего школьников Сталинштадта

Насколько уязвимым может быть несвободный режим, показывает немецкий фильм «Тихая революция». Он рассказывает о событиях 1956 года в ГДР.



«Молчащий класс». Кадр из фильма «Тихая революция». Фото: dw.com

Фильм «Тихая революция» («Das schweigende Klassenzimmer»), премьера которого недавно состоялась на Берлинском международном кинофестивале и который сейчас идет в кинотеатрах Германии, рассказывает историю, произошедшую в 1956 году в ГДР. Кинолента, созданная режиссером Ларсом Крауме по одноименной книге Дитриха Гарстка, основана на реальных событиях. Она показывает, как отголоски Венгерского восстания 1956 года, направленного против просоветского режима, донеслись до верной Советскому Союзу ГДР и как они сказались на жизни конкретных людей — девятнадцати школьников выпускного класса в городе Сталинштадт.

События разворачиваются одиннадцать лет спустя после поражения Германии во Второй мировой войне. Тогда на территории Германии уже существовали два государства — ФРГ и ГДР, но еще не была возведена Берлинская стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части (она была построена пять лет спустя, в 1961 году). Вооруженное восстание против просоветского режима в Венгрии 1956 года было одним из ключевых событий в «холодной войне» между западным и восточным блоками. Оно показало, что Советский Союз намерен удерживать страны Восточной Европы в сфере своего влияния, в том числе и при помощи военной интервенции.

В знак протеста

История начинается с прогулки по Западному Берлину Тео и Курта, двух юношей из восточногерманского Сталинштадта. Им удалось проехать на электричке из восточной части Берлина в западную, где они сначала посетили могилу погибшего на войне деда Курта, а затем отправились в кино. Перед началом сеанса в кинотеатре показали новости, из которых юноши узнали о том, что в Венгрии люди протестуют против просоветских властей и что в ходе волнений были убитые и раненые. В новостях упоминалось, что память погибших повстанцев почтили минутой молчания на заседании Совета Европы.



Курт (на заднем плане) и Тео. Кадр из фильма «Тихая революция». Фото: dw.com

Вернувшись домой, молодые люди рассказали эту новость своим одноклассникам. Спонтанную идею друзей начать день в школе с двух минут молчания на уроке истории поддержали не все ученики выпускного класса, но большинство. Причины своего молчания юноши и девушки объяснять не собирались. Но один из учеников, Эрик, веривший официальной версии ГДР, что восстание в Венгрии является «контрреволюционной» акцией по инициативе фашистов, выпалил в лицо учителю, что его одноклассники молчат «из протеста».

Отнюдь не герои

Фильм — и это, несомненно, его сильная сторона — не стремится показать действующих лиц бóльшими героями, чем они были на самом деле. О последствиях этих двух минут своей жизни школьники поначалу не задумывались. Они и не собирались восставать против ГДР, серьезно заниматься политикой, бороться за свободу. Только когда выяснилось, что молодым людям грозит исключение из школы и запрет на учебу в вузе на всей территории ГДР, они поняли, насколько серьезна ситуация. Их первая реакция была отнюдь не геройской. Большинство высказались за то, чтобы пойти на попятную и солгать о своих истинных мотивах. В «беседах» (они были скорее допросами) с министром образования, который лично взялся за выяснения обстоятельств этого «контрреволюционного акта», школьники утверждали: минутой молчания они лишь хотели почтить память венгерского футболиста Ференца Пушкаша, который, как они думали, был среди погибших. То есть все дело в спорте и никакой политики.

Но молодые люди не учли два важных обстоятельства. Во-первых, Ференц Пушкаш не погиб, и об этом написали газеты в ГДР. Во-вторых, о его смерти сообщало западноберлинское радио RIAS, которое друзья слушали у своего знакомого, жившего в одинокой полуразрушенной усадьбе. А «вражеское» радио в ГДР слушать запрещалось, это было политическим актом, за который грозила тюрьма.

Спасение в Западном Берлине



Выговор старшеклассникам перед всей школой. Кадр из фильма «Тихая революция». Фото: dw.com

Фильм «Тихая революция» интересен деталями, показывающими жизнь в ГДР в середине 1950-х. Он рассказывает, например, о том, как сильны были воспоминания о прошедшей войне и борьбе с нацистами, которая легитимировала политический режим в ГДР. Эта борьба оправдывала и средства, с помощью которых велось расследование дела школьников из Сталинштадта. Эрика, например, шантажировали, рассказав истинную историю его отца, который, будучи коммунистом, попал в концлагерь и там сломался, стал предавать своих товарищей. Его советские солдаты повесили как предателя. Эрик об этом не знал и боготворил его как героя. Когда же ему рассказали эту историю, а кроме того, пригрозили опубликовать ее в газете, он выдал имя Курта — главного зачинщика минуты молчания.

Курту осталось одно: бежать в Западный Берлин. А его товарищам предстояло сделать выбор: перенести на него всю вину или рассказать правду о том, что они, как и Курт, считали правильной идею минуты молчания. Они выбрали правду, а с ней и путь в ФРГ. Примеру Курта последовали 15 одноклассников. В Западной Германии они получили возможность окончить школу и учиться в вузах, как показывает пример автора книги «Тихая революция» Дитриха Гарстка. Он изучал германистику, социологию и географию, а после этого работал учителем гимназии в ФРГ.