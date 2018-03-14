Кокарда с черепом и документы из архива КГБ. Как депутаты и экс-министры открыли выставку о БНР

В Национальном историческом музее открылась выставка «1918: БНР — Ідэя. Край. Дзяржава. Крок да Незалежнасці». TUT.BY сходил на торжественное открытие и узнал, на что стоит обратить внимание, какой документ из архива КГБ впервые показали публике и как БНР оценивает политическая элита страны.





— «[Абвяшчэнне БНР] было невыпадковай з’явай, вынікам развіцця беларускага нацыяльнага руху, — говорит на открытии выставки Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси. По словам историка, в 1918 году белорусы «упершыню спрабавалі стварыць нацыянальную беларускую дзяржаву».



Слева — Вячеслав Данилович, в центре — Игорь Марзалюк

Его словам аплодируют депутаты Палаты представителей Елена Анисим и Игорь Марзалюк, лидеры партии БНФ Григорий Костусев и Алексей Янукевич, министры из кабинета Вячеслава Кебича Анатоль Бутевич и Петр Кравченко (привет, 1990-е!), художник Микола Купава и музыкант, лидер группы Znich Алесь Таболич. Идея БНР наконец-то консолидировала белорусскую элиту, хотя — как стало понятно в ходе презентации — ее деятельность каждый пытается интерпретировать по-своему, а иногда — еще и в свою пользу.

Познакомиться с историей БНР можно на первом этаже Национального исторического музея, в помещении, где традиционно проходят выставки. Оно небольшое, даже скромное для такого масштабного события, но вины работников музея тут нет: учреждение давно жалуется на нехватку помещения, из-за чего многие экспонаты годами находятся в запасниках.





Концепция выставки достаточно проста, а посыл — полностью логичен. «Мы павінны кансалідаваць, а не падзяляць беларускае грамадства, умацоўваць сённяшнюю дзяржаўнасць, вось гэты пасыл закладзены ў сённяшнюю выставу», — говорит Вячеслав Данилович.

Сюжетный ряд начинается темой беженства и Первой мировой войны. Рядом в углу можно увидеть отгороженную тюками пулеметную позицию. Кстати, в противоположном углу — тумба, где можно прочитать объявления, плакаты, отрывки из газетных статей, а также сфотографироваться на фоне военного костюма того времени.





Экспозиция продолжается документами о белорусском национальном движении (к примеру, анкетами участников Первого Всебелорусского съезда, который прошел в Минске в декабре 1917 года).

Дальше речь идет о провозглашении БНР (например, из подписи к одной из фотографий можно узнать, что Вторую Уставную грамоту — напомним, что независимость БНР была объявлена в третьей, — приняли в доме на улице Садовой, 10. Теперь это территория парка Янки Купалы).



Марки БНР

От галереи отцов-основателей БНР плавно переходим к экспонатам, которые рассказывают о ее деятельности. Тут марки БНР и кокарды (одна из них — с черепом), печать БНР, которую носил Вацлав Ластовский, и заграничный паспорт гражданина БНР на имя Клары Заяц, выданный в 1920 году консульством БНР в Берлине.



Паспорт гражданина БНР

Еще один любопытный экспонат — удостоверение, выданное Анне Макей, крестьянке из деревни Крынки на Новогрудчине. Совсем рядом, в двух километрах, находится деревня Некрашевичи, где родился теперешний руководитель МИД Владимир Макей. Возможно, однофамилец, а может, и дальний родственник.

Завершение выставки символично. Посетитель может увидеть манифест о провозглашении БССР, декларацию о суверенитете 1990 года и Конституцию Беларуси 1994 года. В таком контексте БНР очевидно воспринимается как предшественница БССР и РБ.



Карта БНР

Выставка проходит на площадке Национального исторического музея, но ее подготовка — во многом итог коллективной работы. Экспонаты собирались из Национального архива и Национального исторического архива, Архива-музея литературы и искусства и Архива КГБ. Над проектом также работали Гродненский историко-археологический музей и Музей Великой Отечественной войны. Как отметил в своем выступлении экс-министр иностранных дел Петр Кравченко, «хачу падзякаваць усім дзяржаўным інстытутам, якія, магчыма, упершыню за апошнія 25 гадоў разумеюць неабходнасць мяккай беларусізацыі і даюць магчымасць разам, кансалідавана ўшанаваць гэты залаты юбілей».



Петр Кравченко

Возможно, именно благодаря этому подходу в организации выставки принял участие Архив КГБ Беларуси, чьи фонды практически закрыты для исследователей. На выставке можно увидеть узоры печатей и штампов, протоколы собраний президиума Рады БНР, которые хранятся в этом ведомстве. Но главный и самый спорный экспонат из архивной сокровищницы Комитета госбезопасности — это протокол, принятый в Берлине в 1925 году на Второй Всебелорусской конференции.



Справа — тот самый протокол

Как заявил Игорь Марзалюк, «інтарэсы нацыі - важней за партфеляў. Менавіта таму ў 1925 годзе ўрад БНР разумеючы, што адзінай сілай, якая можа аб’яднаць беларусаў, з’яўляецца савецкі Менск, перадаў свае паўнамоцтвы ураду Беларусі». После этого большинство лидеров БНР переехали в Минск и вели «стваральную працу».

Уточним, что формально это решение не имело силы, поскольку было принято отдельно от президиума Рады БНР. Руководитель Рады Петр Кречевский не признал решение конференции. Государственная печать передавалась всем его преемникам (в том числе Ивонке Сурвилле, которая возглавляет Раду с 1997 года).



Кокарда

Слова Марзалюка вызвали возмущение части присутствующих. Политику напомнили, что большинство лидеров БНР были расстреляны. В ответ он заявил, что тогда никто не знал и не мог догадываться о репрессиях 1937 года: «зараз усе моцныя заднім розумам»

«Палітызацыя гісторыі - рэч дрэнная і небяспечная, яна не аб’ядноўвае, а раз’ядноўвае», — заявил Марзалюк. Он уверен, что создатели БНР были одним из двух направлений, каждое из которых «жадала дабра для сваіх краін». Представители первого создали БНР, представители другого — БССР. «Усё, што мы маем, гэта плён іх працы», — отметил депутат, говоря о создателях БНР.



Алексей Янукевич

Вообще тема единства доминировала на торжественном открытии. Петр Кравченко рассказал, как в 1978 году, будучи молодым комсомольцем, попал в Испанию и посетил мемориал, в котором были похоронены жертвы Гражданской войны в Испании (причем представители обеих противоборствующих сторон, которые боролись за и против Франко). Кравченко призвал создать такой мемориал в Беларуси и похоронить там как деятелей БНР, так и БССР, которые боролись друг с другом. «Мы павінны аб’яднаць 25 сакавіка і 1 студзеня», отметил Кравченко, имея в виду даты провозглашения БНР и БССР.





Споря о частностях, участники настойчиво проводили мысль о том, что 25 марта — это праздник, инициаторы провозглашения БНР — национальные герои, которыми надо гордиться. А протестующие комментарии более радикальных участников презентации мягко гасились более умеренными гостями.

В кулуарах Елена Анисим на возмущенную реплику одного из своих оппонентов посоветовала поднимать такие вопросы не на выставке, а на научной конференции, которая будет проходить в Институте истории Академии наук. А сама в своем выступлении выразила надежду, что в каждом районе найдутся люди, которые расскажут другим о деятельности БНР. Анисим отметила, что «на жаль, не ўсё, што яны [лидеры БНР] заклалі, яшчэ спраўдзілася». Она призвала делать малые дела («таму сёння наша задача — рабіць так, каб наша краіна была такой, якой мы хочам яе бачыць»), чем сама Анисим и занимается в парламенте.

А писатель Анатолий Бутевич, известный в 1990-е как министр информации (затем министр культуры и печати) заметил в кулуарах другому гостю, что, не будь этой выставки, обсуждать вопросы развития БНР ему попросту было бы негде.



Петр Кравченко и Вячеслав Данилович

Впрочем, любая такая презентация — это не только возможность отдать должное героям торжества, но и напомнить о себе. В своем выступлении Петр Кравченко, воздав должное министрам иностранных дел БНР, перекинул от них мостик к дипломатам БССР. Кравченко дошел по хронологии до Анатолия Гуриновича, возглавлявшего МИД БССР до 1990 года, и был вынужден остановиться, ведь следующим министром был он сам.

Чтобы компенсировать эту досадную недоговоренность, Петр Кузьмич показал присутствующим первый дипломатический паспорт независимой Республики Беларусь под номером 1, который подарили ему подчиненные в 1994 году (с приходом к власти Александра Лукашенко Кравченко, соратник Вячеслава Кебича, ушел в отставку). Экс-министр иностранных дел высказал надежду, что этот документ достоин экспозиции Национального исторического музея. Его сотрудники благоразумно промолчали: судя по истории БНР, обещанного ждут сто лет. Но хочется верить, что после такой выставки мечты все-таки будут сбываться чуть пораньше.





Национальный исторический музей Адрес: Минск, улица Карла Маркса, 12 Время работы: 15 марта — 7 мая, 11.00−19.00 без выходных Цена билета: для взрослых — 7 рублей, для студентов дневной формы обучения — 5 рублей 50 копеек, для школьников и учащихся ссузов — 4 рубля Телефон: 8 017 327-36-65