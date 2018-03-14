Мартовское потепление сделало свое дело. В Гродненской области замечены первые вестники весны — распустившаяся верба, сообщает канал СТВ. В народе их еще называют «котики» или «барашки». Традиционно они первыми распускаются после зимних холодов.





Правда, в конце недели синоптики обещают значительное похолодание . Так, уже в пятницу в Гродненской области ожидается метель и сильный снег — порывы до 17 м/c. Температура днем — 0…-2 °C. Утром — около нуля. Вечером станет холоднее — −5…7 °C. А в выходные температура опустится до — 10 °C.