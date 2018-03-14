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В Гродненской области распустились "котики" вербы
15.03.2018 08:19 — Новости Культуры | Tut.by
Мартовское потепление сделало свое дело. В Гродненской области замечены первые вестники весны — распустившаяся верба,
Правда, в конце недели синоптики обещают
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Мартовское отепление сделало свое дело. В Гродненской области замечены первые вестники весны - распустившаяся верба
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