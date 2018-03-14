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В Гродненской области распустились "котики" вербы

15.03.2018 08:19 — Новости Культуры | Tut.by  
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Мартовское потепление сделало свое дело. В Гродненской области замечены первые вестники весны — распустившаяся верба, сообщает канал СТВ. В народе их еще называют «котики» или «барашки». Традиционно они первыми распускаются после зимних холодов.


Правда, в конце недели синоптики обещают значительное похолодание. Так, уже в пятницу в Гродненской области ожидается метель и сильный снег — порывы до 17 м/c. Температура днем — 0…-2 °C. Утром — около нуля. Вечером станет холоднее — −5…7 °C. А в выходные температура опустится до — 10 °C.

 
 
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Мартовское отепление сделало свое дело. В Гродненской области замечены первые вестники весны - распустившаяся верба

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