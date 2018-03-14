Молодая писательница из Бреста издала роман-фэнтези на белорусском языке

Произведение, написанное школьницей в 17 лет, несколько раз переписанное автором и выпущенное спустя почти десять лет после создания рукописи, — такова судьба «Сэрца Сакры» — романа-фэнтези, который издала молодая писательница из Бреста Станислава Умец. Именно это произведение открывает серию книг молодых писателей «Час 21», выпускаемую издательством «Мастацкая літаратура». Станислава издала произведение редкого для белорусских писателей, но такого популярного в современной литературе жанра фэнтези, пишет «Вечерний Брест».





Презентация романа «Сэрца Сакры» состоялось на международной книжной выставке 1 марта в Минске. А на днях молодая писательница презентовала свою книгу в Бресте в СШ № 14 и областном лицее — двух учебных заведениях, в которых обучалась и в стенах которых создавала первоначальную рукопись будущей книги.

— Постаралась наполнить произведение добротой. В нем нет плохих концовок, нет разбитых сердец или слез — только если это не слезы радости, — говорит молодая писательница.

В основе романа — приключения девятиклассницы Каси. Она попадает на волшебную планету талантов Сакру. Правда, в магическом мире девочка оказывается не в самый подходящий момент — во время выборов новой правительницы. Еще вчера Кася беззаботно гуляла с друзьями и строила планы, как влюбить в себя самого красивого парня в школе, а теперь вынуждена убегать от преследователей и думать, как защищать себя и свою семью. Хватит ли у Каси сил и смелости, чтобы преодолеть все трудности, которые встретятся на пути, и стать Панной Сакры?

Почему молодой автор написала роман на белорусском языке? Это один из вопросов, который задали Станиславе на презентации.

— У меня еще со школы хорошая база белорусского языка. В лицее и университете это только укреплялось. Я писала сначала и на русском, и на белорусском языках. Но на «мове» получалось лучше. Даже одну из первых наград на литературных конкурсах получила за произведение, написанное на белорусском языке, — пояснила Станислава.

Переиздавать книгу в «русифицированной» версии автор не собирается: «В белорусском есть слова, которые очень красиво звучат и хорошо передают смысл того, что я хотела сказать. На русском языке произведение не получится столь колоритным».

Идея книги «Сэрца Сакры» зародилась еще в школе. Работа над первоначальной рукописью была завершена в областном лицее.

— Помню, позвонила в Минск в издательство «Мастацкая літаратура» и спросила у главного редактора, как можно издать книгу. По голосу было слышно, что я еще совсем молодая. Поэтому мне посоветовали сначала публиковать свои произведения в газетах и журналах, а через пару лет приходить в издательство, — рассказывает Станислава Умец.

Юная писательница последовала совету. Еще в школе Станислава увлеклась журналистикой и многократно готовила публикации, которые потом печатали на страницах местных газет. Поступив в Институт журналистики БГУ, девушка расширила список СМИ, с которыми стала плодотворно сотрудничать. В газетах «Звязда» и «ЛiМ» уже в студенческие годы печатались рассказы Станиславы. А роман «Сэрца Сакры» тем временем лежал на полке и ждал своего часа.

На третьем курсе университета Станислава пришла в издательство «Мастацкая літаратура». Нет, не для того, чтобы вновь предложить издать свое произведение. Пришла в качестве практиканта-редактора. Справлялась настолько успешно, что уже спустя год ее взяли в штат издательства, где она работает по сей день. Наловчившись в редакторском мастерстве, молодая писательница взялась править рукопись своего романа «Сэрца Сакры». Да так отредактировала, что в итоге дважды полностью переписала. От первоначального варианта остались идея и главные герои. Отредактированный роман она показала главному редактору Виктору Шнипу, который оценил его по достоинству. При поддержке Министерства информации было принято решение опубликовать рукопись. Спустя почти десять лет «Сэрца Сакры» появилось на полках книжных магазинов, а Станислава исполнила свою детскую мечту — стать писателем.