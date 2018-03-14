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Умер режиссер "Соломенной шляпки" и "31 июня" Леонид Квинихидзе

15.03.2018 09:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Советский и российский режиссер театра и кино Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Леонид Квинихидзе. Фото: Википедия

Квинихидзе родился в 1937 году в Ленинграде, в семье кинорежиссера Александра Файнциммера. При поступлении во ВГИК сменил фамилию отца на фамилию матери — Квинихидзе. В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Ильи Копалина и Григория Козинцева).

Работал режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм», главным режиссером и художественным руководителем московского театра «Мюзик-холл», режиссером-постановщиком киностудии «Мосфильм», а также режиссером в музыкальных театрах Одессы, Крыма, Санкт-Петербурга и Хабаровска.

Видео: Ярина Волхова (фрагмент из фильма «31 июня»)

Больше всего Квинихидзе прославился как автор игровых фильмов. Самые известные среди них «Соломенная шляпка» (1974), «Небесные ласточки» (1976), «31 июня» (1978) и «Мэри Поппинс, до свидания!» (1983).

 
 
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Советский и российский режиссер театра и кино Леонид Квинихидзе скончался на 81-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

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