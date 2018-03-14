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Енот удрал от спасателей, выполнив потрясающий прыжок

15.03.2018 11:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жители российского города Сочи обнаружили на одном из фонарных столбов на улице Яна Фабрициуса енота. Добрые люди решили, что зверю нужна помощь и вызвали специальную службу для отлова диких животных.

Видео: vestisochi

Енота пытались заманить в люльку подъемника уговорами, затем приманить едой. Но животное отказалось покидать фонарный столб и все дальше отодвигалось от людей. В последний момент енот забрался на самую верхушку столба и прыгнул вниз. Внизу его уже ждал растянутый тент, поэтому зверек не пострадал.

 
 
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Жители российского города Сочи обнаружили на одном из фонарных столбов на улице Яна Фабрициуса енота. Добрые люди решили, что зверю нужна помощь и вызвали...

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