Пара из Китая случайно попала на одно фото, но познакомилась спустя 11 лет

В начале марта 2018 года житель китайского города Чэнду по фамилии Е решил выяснить, на кого больше похожи его дочери-близнецы. Для этого он углубился в фотоархив тещи и увидел на одном из фото будущую жену Сюэ, а также себя самого, пишет channelnewsasia.com.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP