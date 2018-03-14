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Пара из Китая случайно попала на одно фото, но познакомилась спустя 11 лет
15.03.2018 12:25 — Новости Культуры | Tut.by
В начале марта 2018 года житель китайского города Чэнду по фамилии Е решил выяснить, на кого больше похожи его дочери-близнецы. Для этого он углубился в фотоархив тещи и увидел на одном из фото будущую жену Сюэ, а также себя самого,
Необычность ситуации в том, что она была сделана за 11 лет до знакомства Е с будущей женой. В июле 2000 года девушка с матерью отправилась в город Циндао на берегу Желтого моря. Туда же собиралась и мать Е. Но из-за аппендицита она передала свои билеты сыну.
Сюэ и Е познакомились только 11 лет спустя в Чэнду и поженились в 2012 году. Когда дети подрастут, пара намерена отправиться в Циндао в семейное путешествие и сделать общее фото на той же площади.
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В начале марта 2018 года житель китайского города Чэнду по фамилии Е решил выяснить, на кого больше похожи его дочери-близнецы. Для этого он углубился в фотоархив...
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