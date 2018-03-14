Академия наук выпустила аудиогид по местам БНР в Минске

В интернете появилось мобильное приложение «BNR 100». С этим аудиогидом можно пройти экскурсией по местам, связанным с Белорусской Народной Республикой.



Скриншоты: play.google.com

«Раскажа вам пра абвяшчэнне незалежнасці БНР і правядзе вас па цэнтры Мінска дарогамі слынных падзей 2018 года», — указано в рекламе приложения.

Аудиогид создан в лаборатории распознавания и синтеза речи Академии наук, а содержание проверено специалистами Института истории.

Маршрут выглядит следующим образом: место Курловского расстрела (Привокзальная площадь), типография Гринблата — где печатали документы БНР, в том числе уставные грамоты (угловой дом на улицах Маркса и Ленина), Купаловский театр — где состоялся Первый Всебелорусский съезд.

А также здание Рады БНР на Архиерейском подворье, здание правительства БНР (дом минского губернатора на площади Свободы), Дом Независимости на Володарского, 9 — где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР. И другие места, связанные с историей и представителями республики.

Приложение доступно для устройств на платформе Android. Имеются две версии, на английском и белорусском языках.

Кстати, на днях в книжные магазины поступила новая книга от Института истории Академии наук. Исторический очерк «Беларуская Народная Рэспубліка — крок да Незалежнасці» рассказывает о сложном процессе становления белорусской национальной государственности.