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В "самом женском" вузе Могилева выбрали "Университетскую красавицу"

16.03.2018 10:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Финал шоу-конкурса «Універсітэцкая прыгажуня» прошел в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова. За победу боролись 8 девушек, среди которых были студентки университета и представительницы Могилевского социально-гуманитарного и Горецкого педагогического колледжей.


В конкурсной программе участницы демонстрировали умение работать с маленькими детьми, кулинарные навыки и свои таланты. В итоге члены жюри присудили всем девушкам победу в специальных номинациях.
































Победительницей конкурса «Універсітэцкая прыгажуня» стала Виктория Радзевич, студентка факультета педагогики и психологии детства.

 
 
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За победу боролись 8 девушек - студентки университета и представительницы Могилевского социально-гуманитарного и Горецкого педагогического колледжей.

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