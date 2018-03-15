Финал шоу-конкурса «Універсітэцкая прыгажуня» прошел в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова. За победу боролись 8 девушек, среди которых были студентки университета и представительницы Могилевского социально-гуманитарного и Горецкого педагогического колледжей.





В конкурсной программе участницы демонстрировали умение работать с маленькими детьми, кулинарные навыки и свои таланты. В итоге члены жюри присудили всем девушкам победу в специальных номинациях.

































































Победительницей конкурса «Універсітэцкая прыгажуня» стала Виктория Радзевич, студентка факультета педагогики и психологии детства.