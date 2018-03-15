Ярмарка туруслуг, День святого Патрика, 9-часовая игротека. Куда пойти в выходные в Витебске

После прошедших больших выходных городская афиша взяла передышку и не спешит наполняться громкими мероприятиями. Но на этой неделе мы сможем отпраздновать самый «зеленый день календаря» и впервые побывать на 9-часовой нон-стоп игротеке.

Туристическая ярмарка, нон-стоп игротека, детский праздник

В субботу с 11.00 до 19.00 в ТРЦ «ТРиО» состоится ярмарка туристических услуг «Отдых 2018». В программе — множество мероприятий от живых концертов певчих птиц до рекламы туров в экзотические страны и экскурсий по Беларуси. Ожидаются мастер-классы на тему туризма. Подробности — в группе .





Магазин-студия детского творчества и развития «Фрекен Бок» и клуб настольных игр Imperium запускают новый проект. Каждый месяц под патронажем производителя настольных игр Hobby World в городе будет проходить тусовка для любителей настольных игр — бесплатная 9-часовая нон-стоп игротека «Играем с нами».

Старт — 17 марта, в антикафе «Пятница» (ТРЦ «Мега», 3 этаж, павильон 253/1). В арсенале — более 60 настольных игр разной тематики. Подробнее можно узнать по ссылке и по телефону: +375 29 887−36−32.





Детский праздник «В гостях у сказки» проведет кафе «Арена-пицца» (пр. Строителей, 3, корп. 3) в воскресенье в 12.00. Организаторы обещают конкурсы, игры и сюрпризы. Входной билет — 10 рублей. Запись по телефону: +375 33 305−20−22.

Вечеринки: День святого Патрика, дискотека 2000-х, встреча в духе «стиляг»

Празднование в честь Дня святого Патрика, или как его еще называют «самого зеленого дня календаря», устроят два заведения.

Самый ирландский паб в Витебске — «Торвальд» (ул. Толстого, 1) — начнет празднование уже в пятницу. Здесь состоятся соревнования по бирпонгу (игра для любителей пива). Регистрация — в 17.30, начало — в 19.00. Взнос — 10 рублей. Подробности — в группе .

На субботу запланированы концерт, танцы, конкурсы. Начало — в 18.00. Вход — 5 рублей. Инфолиния: +375 29 712−11−11; +375 29 710−57−36.

В Bar212 («Марко-сити») также создадут ирландскую атмосферу. Гостей ждут трилистники, зеленые шляпы и выступление панк-рок кавер-бенда RASPI . Вход — 10 рублей, для тех, кто придет в зеленом — 5 рублей. Старт программы — в 22.00. Информация и бронирование столиков: +375 33 621−22−12.



Фото: Reuters

Кроме того, в пятницу здесь устроят вечеринку, участники которой смогут ненадолго вернуться в 2000-е годы. Гостей ждут хиты поколения пепси и MTV в исполнении группы RASPI, а также конкурс на лучший тематический костюм. Начало — в 22.00, гостям в костюме — 5 рублей, остальным — 10 рублей.

Ценители соушл-танцев встретятся 17 марта на традиционной вечеринке для танцующих линди-хоп и блюз «Стиляги-хоп DR6 Party». В этот вечер в битлз-клубе «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12) будет играть живая музыка от EIGHTandOUT Band (Минск), Stilagi-Joints (Витебск), диджеев из Минска и т.д.

В программе: шоу-номера и семинары от Николя Намана (Франция) и Алины Высоцкой (Минск). Старт — в 19.00, вход — 20 рублей строго по спискам (регистрация по телефону: +375 29 597−00−50).

«Сеанс» современной хореографии, концерт для будущих мам, выставки о женской красоте

Фотографы Витебска проводят благотворительную акцию для Дома малютки. Каждый посетитель выставки может оставить пожертвование или приобрести картину, сертификат на фотосъемку у участников проекта со скидкой 20%. Всю сумму переведут на счет детского учреждения.

Фотовыставка «Взгляд на женщину» проекта «Семейные ценности» доступна для просмотра до 7 апреля в Музыкальной гостиной (пр. Фрунзе, 11).

В малом зале филармонии в эту субботу для будущих мам проведут программу «Отдыхаем классически». Начало — в 16.00, билет — 4 рубля.

Фотовыставка Натальи Соколовой «Женщины внутренний мир» затрагивает тему натуральной красоты. Участницы проекта запечатлены без макияжа, украшений. Оценить результат можно в холле ратуши до 31 марта с 10.00 до 18.00 (понедельник — выходной). Вход свободный.



Наталья Соколова. Фото: Татьяна Харуто

На необычный «сеанс» современной хореографии приглашает 17 марта в 18.00 концертный зал «Витебск».

В программе — номера-лауреаты международного фестиваля современной хореографии разных лет, в том числе — миниатюра «Смотри, а то услышишь…» в постановке Дианы Юрченко, которая стала победителем IFMC-2017. Зрителей также ждет «сеанс» музыки, который приглушит поток ненужной информации, и «сеанс» театра, который избавит мозг от вредного влияния телевидения и компьютера. Детали — на сайте .

Цена билета — 5−8 рублей. Телефоны: 8 0212 35-91-25 (касса), 8 0212 67-22-92 (инфолиния).





Анонс: дискусcия о психическом здоровье

Клубный дом «Крылья надежды» предлагает помощь тем, чей близкий человек психически болен. Здесь можно пообщаться с психологами, получить консультации психиатров, юристов и других экспертов.

На очередной встрече проекта «Родительское кафе — кухня психического здоровья» разговор пойдет о тайм-менеджменте. Она состоится в культурно-религиозном центре (ул. Воинов-интернационалистов, 28) 19 марта в 16.30. Подробности — в группе .





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