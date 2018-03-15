﻿ "Это образ жизни. Я начал это делать в 11 лет". Зачем "человек-паук" забирается на небоскребы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это образ жизни. Я начал это делать в 11 лет". Зачем "человек-паук" забирается на небоскребы

16.03.2018 14:41 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Отчаянного француза Алена Робера прозвали «человеком-пауком». Ведь у него за спиной уже более 150 небоскребов мира, и в свои 55 лет он не собирается отказываться от увлечения всей жизни, сообщается в сюжете канала NTD.

Видео: NTDRussian

За многие годы Ален Робер покорил все самые высокие строения Земли, включая высочайший в мире небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, Эйфелеву башню и Сиднейский оперный театр. Недавно он покорил очередной небоскреб в парижском деловом квартале. Его не остановило даже то, что первая попытка утром оказалась неудачной: остановили охранники.

Как признается Ален Робер, «для меня покорение зданий — это страсть, это образ жизни. Я начал это делать в 11 лет. Скоро мне 56, но я даже не думаю о том, что однажды перестану взбираться. Ну, разве что тяжело заболею. А если нет — буду продолжать».

На парижское здание Tour Total высотой 187 метров Робер взобрался приблизительно за час. Из снаряжения — лишь специальная обувь и мешочек со спортивной магнезией — порошком, который подсушивает руки.

Ален Робер часто совершает восхождения без разрешения властей. Много раз его арестовывали. Так, например, произошло в Нью-Йорке в 2008 году, когда он забрался на здание New York Times и развернул плакат о глобальном потеплении.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отчаянного француза Алена Робера прозвали "человеком-пауком". Ведь у него за спиной уже более 150 небоскребов мира, и в свои 55 лет он не собирается отказываться от...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Хотел бы поддерживать с вами письменную связь". Как библиотекарь сделала поселок центром области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика