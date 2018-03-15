Отчаянного француза Алена Робера прозвали «человеком-пауком». Ведь у него за спиной уже более 150 небоскребов мира, и в свои 55 лет он не собирается отказываться от увлечения всей жизни, сообщается в сюжете канала NTD.

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За многие годы Ален Робер покорил все самые высокие строения Земли, включая высочайший в мире небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, Эйфелеву башню и Сиднейский оперный театр. Недавно он покорил очередной небоскреб в парижском деловом квартале. Его не остановило даже то, что первая попытка утром оказалась неудачной: остановили охранники.

Как признается Ален Робер, «для меня покорение зданий — это страсть, это образ жизни. Я начал это делать в 11 лет. Скоро мне 56, но я даже не думаю о том, что однажды перестану взбираться. Ну, разве что тяжело заболею. А если нет — буду продолжать».

На парижское здание Tour Total высотой 187 метров Робер взобрался приблизительно за час. Из снаряжения — лишь специальная обувь и мешочек со спортивной магнезией — порошком, который подсушивает руки.

Ален Робер часто совершает восхождения без разрешения властей. Много раз его арестовывали. Так, например, произошло в Нью-Йорке в 2008 году, когда он забрался на здание New York Times и развернул плакат о глобальном потеплении.