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"Последние несколько часов она плачет в твоей кровати". Почему кошки тоже умеют любить

16.03.2018 17:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пользовательница Reddit под ником hopawfmahdiq опубликовала фотографию своей кошки по кличке Пепе, сидящей в пустой комнате. У снимка очень печальная история: Пепе привязалась к соседке hopawfmahdiq, но та недавно съехала. И теперь животное грустит.

Фото: reddit.com

Под постом hopawfmahdiq другие пользователи Reddit начали делиться своими историями, разрушающими стереотип о том, что кошки — эгоистичные существа, которые ни к кому не привязываются.

— У меня была прекрасная кошка, я спас и вырастил ее. Она очень сильно любила меня; сворачивалась калачиком под одеялом и спала со мной. Я был подростком и не так часто выходил из дома. Но однажды я остался на ночь у друзей (тогда вышла какая-то видеоигра), и мне позвонила мама. Она сказала: «Сынок, ты слышишь это?». Я услышал, как моя кошка не переставая мяукает, снова и снова. Мама добавила: «Последние несколько часов она плачет в твоей кровати». Эти маленькие засранцы умеют очень сильно любить.

— Когда я был ребенком, моего кота сбила машина, и он умер. Наша собака и вторая кошка месяцами сидели под деревом, которое он любил, и ждали его. На это было невозможно смотреть без слез.

— Недавно я пережил развод. У нас была самая сладкая, самая любящая, «чешите меня 24/7» кошка, какую только можно представить. И я оставил ее бывшей — кошка жила у нее еще до нашего брака. Бывшая жена осталась в нашем доме с кошками, а я — с друзьями и родителями. Развод был очень тяжелым, мы понимали, что делаем все правильно, но все равно было очень грустно. Ситуацию усугубляли фотографии кошки, которые мне присылала бывшая, и рассказы о том, как она ходит из комнаты в комнату [в поисках меня]. Но однажды я получил сообщение: «Думаю, она наконец перестала искать тебя». Это разбило мне сердце.

Один из пользователей Reddit также отметил, что хоть у кошек и ограниченное понятие о постоянстве предметов, но они умеют привязываться и очень расстраиваются, когда теряют своих «человеческих» друзей или животных, с которыми они живут.

 
 
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Пользовательница Reddit под ником hopawfmahdiq опубликовала фотографию своей кошки по кличке Пепе, сидящей в пустой комнате. У снимка очень печальная история: Пепе...

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