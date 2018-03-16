Немецкий историк: Путин рискует повторить ошибку Брежнева

Сузанне Шаттенберг рассказала в интервью DW о несостоявшемся актере Леониде Брежневе, об отличии периода застоя от сегодняшней России и о брежневской «дипломатии в плавках».



Леонид Брежнев рассматривает рубашки минского производства. Фото: БГАКФФД

«Леонид Брежнев. Государственный деятель и актер в тени Сталина». Так называется новая книга, которую написала директор Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете, профессор Бременского университета Сузанне Шаттенберг. На днях она представила книгу публике в берлинском музее «Берлин-Карлсхорст», прочитав несколько отрывков, а затем ответила на вопросы корреспондента DW.

DW: Госпожа Шаттенберг, то, что в России интересуются периодом правления Леонида Брежнева, еще понятно. Но что побудило вас — немецкого историка — заняться его биографией?

Сузанне Шаттенберг: Дело в моем институте, в котором есть очень большой архив самиздата и личных документов советских диссидентов. Мне стало интересно узнать, что это был за человек, в годы правления которого, собственно, и начались гонения на инакомыслящих, сформировалось диссидентское движение. Кроме того, Брежнев как-никак в течение 18 лет был лидером СССР, наложил свой отпечаток на целый исторический период, а книг в Германии о нем практически нет.

— Но кого именно в Германии может заинтересовать история давно минувших дней? Много ли читателей у вашей книги?

— Они, к счастью, есть. Сейчас в Германии снова вспоминают о так называемой «новой восточной политике», которую полвека назад проводил бывший канцлер Вилли Брандт. Правда, это касается в первую очередь представителей старшего поколения, молодые и не ведают, кто такой был Брежнев. Но в целом я замечаю интерес в Германии к тому времени, когда, несмотря на «холодную войну», происходило сближение Востока и Запада, люди учились понимать друг друга и взаимодействовать.



Леонид Брежнев и лидер ГДР Эрих Хонеккер. Фото: Wikimedia Commons

— Собирая материал для книги, вы объездили несколько республик бывшего СССР, работали в разных архивах. Что в биографии Брежнева оказалось для вас самым неожиданным?

— Первое удивление я испытала, узнав, что Брежнев, оказывается, мечтал стать артистом, и в 20-е годы прошлого века играл в самодеятельной труппе. Позднее — в студенческое время — он, очевидно, даже жил отчасти за счет тех денег, которые зарабатывал статистом в театре. А в 1960-е на своей даче он развлекал помощников, стоя на стуле и декламируя наизусть стихотворения Есенина — его любимого поэта.

— Может быть, стране было бы лучше, если бы он остался артистом?

— Об этом можно только гадать. Я считаю, что Брежнев был не таким уж плохим лидером.

— А что вы можете сказать о его личных качествах? Каким человеком выглядит Брежнев в ваших глазах?

— Должна сказать, что чем больше я занималась его биографией, тем большую симпатию к нему испытывала. Он, похоже, и в самом деле хотел сделать много хорошего, он искренне стремился к тому, чтобы жизнь людей в СССР стала более благополучной. Ему были близки такие темы, как преодоление сталинского террора, он хотел, чтобы к крестьянам относились тоже как к людям первого сорта, чтобы у них хватало еды, чтобы они вообще стали получать зарплаты, чтобы люди радовались, имели свои квартиры, могли купить машину, чтобы ездить на дачу. То есть ему были очень близки человеческие чаяния. Он умел общаться с простыми людьми, что показывают его поездки по стране. Он не просто разговаривал. Если были женщины и играла музыка, он приглашал на танец, и это не было наигранным.

— Можно ли условно разделить период брежневского правления на две части — созидательную впервые годы и застой в конце?

Я считаю, что можно, хотя многие такой тезис оспаривают. Рубежом во внешней политике я считаю 1975 год, после которого начался новый «ледниковый период». Во внутренней политике перелом произошел еще раньше — в 1970—1971 годах, когда стало ясно, что косыгинские реформы не исполняются, что нужны новые, но Брежнев из-за ссоры с Косыгиным пресек какие бы то ни было изменения.

— Давайте вернемся в день сегодняшний. Чем вы объясняете рост интереса к фигуре Брежнева в последние несколько лет в России?

— Мне кажется, что и Владимир Путин сам делает намеки. Мол, и он пришел во власть после хаоса 1990-х, чтобы восстановить стабильность, и Брежнев пришел к власти в 1964 году — после хаоса реформ Хрущева. И Брежнев тоже стал сильным лидером, обеспечившим стабильность в стране. Советский Союз вообще заново открывают в России как страну, систему, в которой не все было плохо, в которой были и хорошие времена. И в этой связи неминуемо заходит речь о брежневском периоде, который воспринимается как «сытые годы», когда вполне уместно было получать удовольствие от жизни и стремиться к счастью, а не постоянно бегать за какими-нибудь новыми лозунгами. Те годы и в самом деле были намного спокойнее.



Джеральд Форд и Леонид Брежнев. Фото: Википедия

— Видите ли вы какие-либо параллели между сегодняшним положением дел в России и брежневским периодом?

— Честно говоря, трудно сказать. У меня такое впечатление, что для Брежнева очень важны были социальные реформы, благополучие населения, чего при Путине я совершенно не вижу. И хотя Брежнев запомнился гонениями на диссидентов, в долгосрочной перспективе он все-таки хотел поэкспериментировать с демократией. Мол, давайте вначале накормим людей, а потом позволим себе то, что есть на Западе. Путин же увел страну от довольно широкой демократии и сильной общественности в сторону ограничения свобод. Разница еще и в том, что Брежнев был в восторге от США, хотел сотрудничать с Вашингтоном, чего совсем нельзя сказать о Путине.



Слева направо: Юрий Андропов, руководитель ГДР Эрих Хонеккер и Леонид Брежнев

— Путин фактически правит Россией уже дольше, чем Брежнев был лидером СССР. Чему российский президент мог бы поучиться у бывшего генсека?

— Путин мог бы избежать ошибки Брежнева, своевременно уйдя со своего поста. Я думаю, это станет для Путина самой большой трудностью: выбрать момент, когда можно будет уйти. Ему нужен преемник, который бы позаботился о том, чтобы Путин оставался сакральным, неприкосновенным и не был бы за что-то привлечен к уголовной ответственности. Думаю, очень трудно выработать такое доверие к человеку, чтобы быть уверенным в том, что он будет защитой на всю оставшуюся жизнь. Риска, что Путин, как в свое время Брежнев, подсядет на таблетки, я не вижу. Но я не исключаю, что он может умереть на посту президента, превратившись в немощного старца-маразматика. Такой угрозе ему следовало бы противодействовать.

«Дипломатия в плавках»

А вот как Сузанне Шаттенберг описывает в своей книге встречу Брежнева и Брандта в 1971 году:

— Брежнев пригласил Брандта на выходные в Крым. Для обоих мужчин это было нечто новое и рискованное. Брандт подвергался за свою «восточную политику» обстрелу со стороны консерваторов, обвинявших его в «распродаже немецких интересов». А для Брежнева это был его первый самостоятельный поступок во внешней политике. Не присутствовали при этом ни министр иностранных дел, ни председатель Совета министров.



Леонид Брежнев. Фото: Википедия

Это был вызов Громыко (Андрей Громыко — министр иностранных дел. — Прим. TUT.BY), Косыгину (Алексей Косыгин — премьер-министр. — Прим. TUT.BY) и Подгорному (Николай Подгорный. — Председатель Президиума Верховного Совета СССР. — Прим. TUT.BY), когда 16 сентября 1971 года Брежнев в одиночку встретил зарубежного государственного деятеля в аэропорту Симферополя, несколько часов там его угощал, чтобы, по убеждению Брандта, споить гостя, развлекал антисоветскими анекдотами, а потом провел с ним два дня на своей правительственной даче в Ореанде.

Это была встреча без протокола, рабочий визит. Брандт и Брежнев проговорили в общей сложности 16 часов, обсуждая насущные проблемы мировой политики, но, если не считать короткого коммюнике, ничего не опубликовали о содержании своих бесед.

Особенно возмутил критиков «новой восточной политики» тот факт, что Брандт был в непринужденной домашней одежде, что он катался с Брежневым на лодке, купался с ним и в Черном море и бассейне с морской водой. Брандт демонстрирует Брежневу «политический стриптиз», полемизировали в Германии.

К счастью, немецкая пресса не узнала о том, о чем позднее рассказал личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян: Брежнев даже одолжил Брандту плавки! Фотографии показывают двух мужчин, которые оживленно беседуют, вместе курят, позируют с симпатичной репортершей, катаются на лодке, купаются и, очевидно, прекрасно понимают друг друга. Если учесть, что в 1971 году было еще не принято снимать галстуки и пиджаки, то встреча в плавках показывает, что этим двум мужчинам в прямом смысле слова было нечего скрывать друг от друга.