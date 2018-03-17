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В Швейцарии студенты сделали групповой портрет на отвесной скале

17.03.2018 22:12 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Швейцарии группа студентов сделала совместный портрет на отвесной скале во время восхождения в Альпы. Фото было снято на высоте 2473 метра, а для создания композиции использовались веревки и альпинистское снаряжение, пишет TJournal.


Фото: tjournal.ru

Студентов подняли на гору при помощи вертолета.


Фото: tjournal.ru

Участники фотосессии готовились к ней на стене четырехэтажного здания в студенческом кампусе.


Фото: tjournal.ru

Видео: Youtube-канал HES-SO Valais-Wallis

 
 
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В Швейцарии группа студентов сделала совместный портрет на отвесной скале во время восхождения в Альпы.

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