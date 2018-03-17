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В Швейцарии студенты сделали групповой портрет на отвесной скале
17.03.2018 22:12 — Новости Культуры | Tut.by
В Швейцарии группа студентов сделала совместный портрет на отвесной скале во время восхождения в Альпы. Фото было снято на высоте 2473 метра, а для создания композиции использовались веревки и альпинистское снаряжение, пишет
Студентов подняли на гору при помощи вертолета.
Участники фотосессии готовились к ней на стене четырехэтажного здания в студенческом кампусе.
Видео: Youtube-канал
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В Швейцарии группа студентов сделала совместный портрет на отвесной скале во время восхождения в Альпы.
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