В Швейцарии студенты сделали групповой портрет на отвесной скале

В Швейцарии группа студентов сделала совместный портрет на отвесной скале во время восхождения в Альпы. Фото было снято на высоте 2473 метра, а для создания композиции использовались веревки и альпинистское снаряжение, пишет TJournal .



Фото: tjournal.ru

Студентов подняли на гору при помощи вертолета.



Фото: tjournal.ru

Участники фотосессии готовились к ней на стене четырехэтажного здания в студенческом кампусе.



Фото: tjournal.ru

Видео: Youtube-канал HES-SO Valais-Wallis