Хаим Сутин. Что о великом художнике можно узнать в Смиловичах

Городской поселок Смиловичи, который находится в Червенском районе, сейчас больше известен как обычное местечко недалеко от столицы. Одна из его достопримечательностей — полузаброшенная усадьба семьи Монюшек. Однако для искусствоведов само название «Смиловичи» — это что-то вроде Мекки для мусульман. Почему? Ответ — в новом выпуске проекта « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ ».





До Второй мировой войны в местечке проживало 1500 евреев — около 50% от всего населения (большинство из них были уничтожены во время оккупации). Именно благодаря своим еврейским уроженцам Смиловичи стали известны на весь мир. Здесь родились одни из известнейших белорусских представителей знаменитой Парижской школы живописи: Хаим Сутин и Файбиш-Шрага Царфин.





Чтобы почтить память известных земляков, в Смиловичах вот уже 10 лет на базе местного Центра творчества детей и молодежи работает музей «Пространство Хаима Сутина». Этот проект реализован Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и Национальным художественным музеем Республики Беларусь.

Бедное детство и французский успех

Хаим Сутин родился 13 января 1893 года в Смиловичах в многодетной семье еврейского портного. Религиозные родители негативно относились к увлечению сына живописью. Единственным шансом для Сутина, который мечтал реализоваться как художник, был отъезд, что он и сделал при первой же возможности — в 1913 году уехал во Францию.





Как и многие другие гости французской столицы, Сутин нашел прибежище в «Улье» — доме для художников-бунтарей со всего света.

Он не загонял свое творчество в рамки какого-либо направления. Художник писал картины в особенном, одному ему присущем стиле, наполняя их собственным видением мира. Одним из главных мотивов его творчества стало ощущение жизни как постоянной душевной боли и умение сострадать.

Успеха Сутин достиг в 1920-х годах и до самой смерти был успешным художником. Родители Сутина умерли до войны. Мать в 1938-м, а отец в 1932-м, но некоторые его родственники до сих пор живы. Среди них — племянница Сутина, Наума Ферапонтова, которая сейчас живет в Минске.

Что такое «Пространство Хаима Сутина»

Музей рассказывает о разных этапах в жизни Хаима Сутина и об истории Смиловичей в целом.

Первый зал музея, который называется «На Родине: Смиловичи — Минск — Вильно», рассказывает о жизни Хаима в Российской империи: начале творческого пути в Смиловичах, учебе в рисовальной школе в Минске и на факультет изящных искусств в Вильно.





Один из самых важных экспонатов в этом зале — Тора XIX века. Она чудом пережила уничтожение Смиловичского гетто. Свитки Торы сохранились практически в идеальном состоянии.

Другой важный экспонат этого зала — фотоаппарат начала ХХ века. В 2013 году его безвозмездно передала в музей жительница Минска. Экспонат указывает на важное событие в жизни художника: в 1907 году юный Хаим Сутин покидает родительский дом и начинает работать в Минске учеником фотографа — ретушером.





Среди других экспонатов зала — предметы быта столетней давности, репродукции работ художника, картины с изображением Вильно.

Также в музее рассказывается и о другой достопримечательности Смиловичей — дворце и парке, которым владели на протяжении столетия несколько именитых шляхетских родов: Огинские-Манюшко-Ваньковичи. В 2014 г. усадьба была продана, и сейчас ее приводят в надлежащий вид.





Второй зал «Парижское кафе: атмосфера парижских улиц» поможет посетителям музея окунуться в творческую атмосферу Парижа начала XX века. Зал стилизован под типичное парижское кафе с барной стойкой, несколькими столиками и стульями.









На стенах в живописном беспорядке — репродукции произведений Хаима Сутина и его друзей, художников «Парижской школы», выходцев из Литвы и Беларуси: Шагала, Цадкина, Кикоина, Кременя, Мещанинова, а также Модильяни, Маревны и других.





В третьем зале находятся работы Шраги Царфина, другого знаменитого уроженца Смиловичей. Благодаря поддержке Белгазпромбанка сейчас там находятся оригинальные работы художника. Например, картины «Лето» и «Толпа».





Также в музее работает выставочный зал, в котором можно познакомиться с работами белорусских и зарубежных художников. Музейные сотрудники открыты к любому сотрудничеству и активно приглашают современных белорусских художников презентовать свои работы.

Справка о проекте Организатором проекта «Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ» выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

Все материалы проекта «Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ»