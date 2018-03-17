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ОНТ сняло с эфира фильм "Крым" и показало фильм в память об Олеге Табакове
18.03.2018 12:12 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусский телеканал ОНТ отменил показ фильма «Крым». Согласно программе передач, он должен был быть показан 17 марта в 23:50.
Партнером ОНТ является российский Первый канал, который за день до президентских выборов решил показать фильм «Крым» об истории любви на фоне оккупации полуострова весной 2014 года.
Однако фильм был снят с белорусского эфира. Вместо него показали советскую комедию «Гори, гори, моя звезда»,
В пресс-службе ОНТ заявили TUT.BY, что вчера был день памяти Олега Табакова. Поэтому вносились изменения в программу. Показ фильма «Гори, гори, моя звезда» посвящен памяти великого артиста.
14 июля 2017 года украинское посольство направило в МИД Беларуси ноту в связи с показом в минских кинотеатрах трейлера фильма «Крым». Выход ленты на широкий экран анонсировали в сентябре.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим
В итоге «Крым» так и не был показан в белорусском прокате.
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14 июля 2017 года украинское посольство направило в МИД Беларуси ноту в связи с показом в минских кинотеатрах трейлера фильма "Крым".
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