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Финал "Детского Евровидения" пройдет 25 ноября на "Минск-Арене"
18.03.2018 22:16 — Новости Культуры | Tut.by
Финал конкурса песни
Было также объявлено, что в выставочном центре «БелЭкспо» состоится торжественное открытие форума. В «Президент-Отеле» разместится «Евроклуб» и будут проживать делегации участников.
В программе были представлены логотип и слоган «Детского Евровидения-2018».
На конкурс поступило более 300 заявок. Победителем конкурса стал дизайнер Максим Букас. Он изобразил символ детского шоу в форме восходящей звезды. Выполнил ее из вертикально перевернутых звуковых волн в стилистике вышиванки.
Логотип «Звезда» сопровождается слоганом Light up!, что значит «Зажигай!».
Беларусь во второй раз примет финал «Детского Евровидения». Впервые это произошло в 2010 году.
Беларусь участвует в международном детском конкурсе песни с момента его основания — с 2003 года. По количеству побед среди стран — участниц «Детского Евровидения» Беларусь находится в числе лидеров. На первом месте — Грузия. За все годы существования конкурса представители этой страны трижды завоевывали на нем первое место. Беларусь делит с Мальтой и Россией второе место. За 13 лет юные исполнители из нашей страны дважды занимали первое место, один раз — второе и еще два раза — третье.
На детском «Евровидении-2017»
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Беларусь участвует в международном детском конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. По количеству побед среди стран - участниц "Детского Евровидения"...
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