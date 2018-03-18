Финал конкурса песни «Детское Евровидение» пройдет 25 ноября на «Минск-Арене». Информация об этом была озвучена в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Было также объявлено, что в выставочном центре «БелЭкспо» состоится торжественное открытие форума. В «Президент-Отеле» разместится «Евроклуб» и будут проживать делегации участников.

В программе были представлены логотип и слоган «Детского Евровидения-2018».

На конкурс поступило более 300 заявок. Победителем конкурса стал дизайнер Максим Букас. Он изобразил символ детского шоу в форме восходящей звезды. Выполнил ее из вертикально перевернутых звуковых волн в стилистике вышиванки.

Логотип «Звезда» сопровождается слоганом Light up!, что значит «Зажигай!».

Беларусь во второй раз примет финал «Детского Евровидения». Впервые это произошло в 2010 году.

Беларусь участвует в международном детском конкурсе песни с момента его основания — с 2003 года. По количеству побед среди стран — участниц «Детского Евровидения» Беларусь находится в числе лидеров. На первом месте — Грузия. За все годы существования конкурса представители этой страны трижды завоевывали на нем первое место. Беларусь делит с Мальтой и Россией второе место. За 13 лет юные исполнители из нашей страны дважды занимали первое место, один раз — второе и еще два раза — третье.

На детском «Евровидении-2017» победила участница из России. Представитель Беларуси Хелена Мерааи оказалась на пятом месте.