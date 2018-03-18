Литературную гостиную «Магия слова» откроет Могилевское областное отделение общественное объединение «Союз писателей Беларуси». На встречи зовут всех, кто пишет или просто любит литературу.

— Будем обсуждать новости из мира литературы, учиться продвигать свои труды в издательствах и интернете, делиться произведениями и мнениями о текстах, — сказал председатель регионального отделения Александр Казеко.

Первое заседание гостиной состоится 20 марта в областной библиотеке им. Ленина. Начало — в 18.00. Вход свободный.