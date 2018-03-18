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"Научим продвигать ваши труды". Зачем писатели зовут могилевчан в библиотеку

19.03.2018 10:20 — Новости Культуры | Tut.by  
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Литературную гостиную «Магия слова» откроет Могилевское областное отделение общественное объединение «Союз писателей Беларуси». На встречи зовут всех, кто пишет или просто любит литературу.

— Будем обсуждать новости из мира литературы, учиться продвигать свои труды в издательствах и интернете, делиться произведениями и мнениями о текстах, — сказал председатель регионального отделения Александр Казеко.

Первое заседание гостиной состоится 20 марта в областной библиотеке им. Ленина. Начало — в 18.00. Вход свободный.

 
 
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В Могилеве откроют литературную гостиную, чтобы обсуждать новости литературы и учиться быть писателем.

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