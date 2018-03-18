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Принц Гарри отказался от брачного контракта с Меган Маркл
19.03.2018 14:21 — Новости Культуры | Tut.by
До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл остается все меньше времени. Но чувства младшего внука королевы Елизаветы II к своей избраннице становятся все сильнее. По информации
Со слов инсайдера, на которого ссылается издание, принц уверен в своих чувствах. Он считает, что его брак будет долгим и крепким, поэтому никакой нужды в брачном договоре нет.
Королевский двор настаивает на составлении такого документа. Тем более, что у Меган уже есть опыт развода (в 2013 году актриса после двух лет брака развелась с кинорежиссером Тревором Энгельсоном). Впрочем, в свое время от контракта отказались как брат Гарри, принц Уильям, так и его мать, принцесса Диана.
По неофициальной информации, состояние принца оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 34 миллионов евро). Его невеста владеет 4 миллионами фунтов (около 4,5 миллиона евро).
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До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл остается все меньше времени. Но чувства младшего внука королевы Елизаветы II к своей избраннице становятся все сильнее. По...
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