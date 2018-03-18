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Кумиры рядом. Парикмахер выстригает портреты знаменитостей на затылке
19.03.2018 18:01 — Новости Культуры | Tut.by
Египетский парикмахер Валид Макрам не знает отбоя от клиентов, ведь он превращает стрижки в произведения искусства. За два часа он украшает затылки клиентов портретами известных людей,
Видео:
Сначала он мелом наносит рисунок на волосы. Потом в ход идут ножницы, машинка для стрижки и бритвенное лезвие. На стрижку с портретом у мастера уходит два часа.
На видео можно увидеть, как один из клиентов попросил украсить свой затылок портретом знаменитого египетского футболиста Мохаммеда Салаха, который выступает за сборную страны и английский клуб «Ливерпуль». Выступая в Премьер-лиге сезона 2017/18, Салах забил более 30 голов.
Парикмахер создает портреты и других египетских знаменитостей. Достаточно прийти к нему с фотографией своего кумира.
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Египетский парикмахер Валид Макрам не знает отбоя от клиентов, ведь он превращает стрижки в произведения искусства. За два часа он украшает затылки клиентов...
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