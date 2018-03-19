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Лукашенко рассказал, что в свое время занимался фотографией

20.03.2018 12:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, рассказал о своих любимых видах искусства, передает БЕЛТА.

По словам президента, из большого количества видов искусств ему ближе всего кино и музыка. Глава государства также отметил, что в свое время занимался фотографией.

Также напомним, что Александр Лукашенко окончил музыкальную школу по классу баяна.

 
 
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По словам президента, из большого количества видов искусств ему ближе всего кино и музыка. Глава государства также отметил, что в свое время занимался фотографией.
 
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