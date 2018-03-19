Лукашенко рассказал, что в свое время занимался фотографией

Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, рассказал о своих любимых видах искусства, передает БЕЛТА .

По словам президента, из большого количества видов искусств ему ближе всего кино и музыка. Глава государства также отметил, что в свое время занимался фотографией.

Также напомним, что Александр Лукашенко окончил музыкальную школу по классу баяна.