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Лукашенко рассказал, что в свое время занимался фотографией
20.03.2018 12:58 — Новости Культуры | Tut.by
Александр Лукашенко сегодня, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, рассказал о своих любимых видах искусства, передает
По словам президента, из большого количества видов искусств ему ближе всего кино и музыка. Глава государства также отметил, что в свое время занимался фотографией.
Также напомним, что Александр Лукашенко окончил музыкальную школу по классу баяна.
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По словам президента, из большого количества видов искусств ему ближе всего кино и музыка. Глава государства также отметил, что в свое время занимался фотографией.
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