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Жители британской деревни собрали более миллиона евро и купили себе паб

20.03.2018 18:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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В небольшой британской деревне Саут-сток, расположенной в графстве Сомерсет, живут всего 460 человек. Все они теперь являются владельцами паба Packhorse Inn, пишет medialeaks.ru со ссылкой на UNILAD.


Фото: facebook.com/PackhorseBath

Здание было построено в 15 веке, там находился монастырь. В 1674 году там появился паб. Но в 2012 году семья, владевшая зданием последние несколько поколений, вынуждена была продать свою недвижимость. Доходов от периферийного питейного заведения не хватало, чтобы покрыть все расходы и содержать историческую постройку. Вскоре инвестор объявил о закрытии паба и анонсировал план: особняк будет продан под частные квартиры.

Жители Саут-стока попытались выкупить дом обратно. С первого раза новый владелец Packhorse их предложение отклонил, но затем в дело вступил закон. Поскольку в планах инвестора было рано или поздно продать дом под частное жилье, он не имел права в течение более чем года отказывать общине, к которой относится дом (при условии, если других покупателей нет).

В итоге дом 15 века был продан примерно за миллион и двадцать пять тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона евро). Его новыми владельцами стали 470 человек, которые скинулись на покупку (все жители городка Саут-сток и еще несколько энтузиастов).

После серьезного ремонта паб пользуется большой популярностью, а столики охотно резервируют туристы.

 
 
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В небольшой британской деревне Саут-сток, расположенной в графстве Сомерсет, живут всего 460 человек. Все они теперь являются владельцами паба Packhorse Inn
 
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