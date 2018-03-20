"Зачем страну оплевываешь?" Кого Лукашенко обвинил в интригах против Alekseev'а

Скандал с национальным отбором на «Евровидение», который бушевал в начале года, получил новый импульс. Во время встречи с творческой молодежью в Молодежном театре на эту тему высказался глава государства.



Фото: Вадим Замировский

По словам Александра Лукашенко (которые прозвучали в эфире канала ОНТ), некоторые участники национального отбора «начали звонить по своим связям» и «пакостить стране. Вы, мол, шведы или немцы, позвоните на „Евровидение“». В результате Европейский вещательный союз «забросали анонимками». «Там сотня или полторы сотни анонимок, — рассказал президент. — Мы быстренько разобрались: эти анонимки от одного источника, только с разных телефонов (…). И мы знаем, кто это сделал».

Александр Лукашенко сказал, что этот человек «уже завтра может собирать шмотки и ехать за пределы страны. Петь и выступать, показывать свое творчество. Потому что да, я понимаю, это состязание, это конкуренция. Но зачем же ты страну оплевываешь? Зачем ты туда анонимки забрасываешь? Я уверен, что меня сегодня услышат эти деятели и поймут, о ком речь. Я не будут называть здесь фамилии».

О ком из участников национального отбора говорил президент? 15 января 2018 года стало известно о письме, которое было направлено в адрес Белтелерадиокомпании. В нем утверждалось , что исполнители не подпишут договор «на участие в финальной части национального отбора до момента принятия БГТРК честного и справедливого решения — дисквалификации артиста Никиты Алексеева». Претензии к Alekseev поддерживали шесть исполнителей из одиннадцати (Гюнешь, Napoli, Софья Лапина, Анастасия Малашкевич, ALEN HIT и Кирилл Ермаков).

В комментарии TUT.BY Сергей Ким, продюсер Софьи Лапиной (исполнительница прошла в финал, но отказалась от участия в нем), отметил, что «ни Соня Лапина, ни кто-либо из нашей команды не имеет отношения к зарубежным авторам. Мы ясно, открыто и предельно честно заявили свою позицию по отношению к происходящему на отборе. Снялись с финала и постарались как можно быстрее все забыть. У нас большие цели и много текущих задач. Нам всем просто некогда заниматься ерундой. Тем более что никаких обид и претензий лично к Никите [Алексееву] у нас не было и нет».

Александр Слуцкий, продюсер Napoli и ALEN HIT, заявил TUT.BY, что «на 100% ни мои артисты, ни я, ни кто-то из белорусских исполнителей не занимались подобной ерундой».

По информации TUT.BY, президент не ошибся и результаты национального отбора на «Евровидение» действительно оспаривали иностранцы. Речь идет о шведских музыкантах и продюсерах Тиме Норелле и Александре Барде, которые в этом году занимались подготовкой к «Евровидению» Гюнешь. Уточним, что на момент публикации материала Норелл и Бард не ответили на просьбу TUT.BY о комментарии. Поэтому пока у нас нет возможности подтвердить слова Александра Лукашенко о том, что именно шведы отправляли «анонимки» в Европейский вещательный союз.



Тим Норелл (слева) и Гюнешь (справа). Фото: show-biz.by

7 марта Норелл и Бард дали интервью шведскому таблоиду Aftonbladet, самой крупной ежедневной газете в Скандинавии.

Напомним, что основная проблема национального отбора — считать ли песню Alekseev’а Forever самостоятельным произведением или версией песни «Навсегда», «только переведенной на английский язык, немного переаранжированной и укороченной».

В материале шведского издания утверждалось, что речь идет об одном и том же произведении. Согласно правилам Европейского вещательного союза (ЕВС), песня, которая участвует в национальном отборе, должна была появиться после 1 сентября 2017 года. Учитывая, что песня «Навсегда» прозвучала на концертах в мае 2017 года, победитель, по мнению шведских авторов, нарушил правила ЕВС и «поэтому должен быть дисквалифицирован».

«Я поговорю с нашим адвокатом о том, как действовать и требовать возмещения убытков от ЕВС и белорусского телевидения за мошеннические процедуры», — сказал Тим Норелл. «Беларусь — страна коррупции, (…), но мы ожидали, что ЕВС все исправит», — отметил Норелл, который говорил о возможнсти подать в суд на ЕВС. Но пока ни о каких практических шагах ничего не известно. А ЕВС в итоге принял решение в пользу Alekseev’а.

Более того, еще ранее, в конце февраля, Европейский вещательный союз

утвердил первоначальный вариант песни Forever. Напомним, что на первом этапе национального отбора певец исполнил первый вариант песни. Но Белтелерадиокомпания рекомендовала исполнителю изменить мелодию Forever. Команда певца сделала это, после чего юридических претензий к Alekseev’у не осталось. В результате в финале национального отбора прозвучал второй, измененный вариант песни.

ЕВС проверил первоначальную версию песни Forever, которая стала камнем преткновения. Европейские чиновники пришли к выводу, что речь шла об абсолютно самостоятельном произведении. Поэтому они разрешили украинскому исполнителю представить в Лиссабоне первый вариант своей песни, который вызвал такие протесты у белорусских исполнителей.

Уточним, что по итогам национального отбора Гюнешь разделила второе место с группой Shuma. В случае дисквалификации Alekseev’а кто-то из них должен был представить Беларусь на «Евровидении-2018» в Португалии.

Согласно положению об отборе, «в случае если два и более участников финала проекта набирают равное количество баллов, победитель определяется дополнительным открытым голосованием профессионального жюри. При равном количестве голосов голос председателя профессионального жюри является определяющим». При этом Гюнешь получила от жюри восемь баллов, а вот Shuma — только четыре.



Александр Бард. Фото: Wikipedia Commons

По словам пресс-секретаря Гюнешь Ольги Туник, «шведские авторы присутствовали на национальном отборе и у них сложилось собственное впечатление. За их дальнейшие действия артистка не может нести никакой ответственности. Гюнешь творческая личность, которая старалась создать достойный продукт для своей страны».

Напомним, что Александр Лукашенко спокойно отнесся к тому, что страну на песенном конкурсе «Евровидение» будет представлять украинец.

— Знаете, я интернационалист и патриот не меньший, чем вы, молодые люди. То, что Беларусь будет представлять украинец, даже вижу в этом некоторую выгоду для нашего государства, особенно для вас, вашего «цеха» — вот он пришел и всех вас удивил. — Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил. Формат «Евровидения»? Абсолютно. Плюс к тому — он раскрученный, как это модно говорить, он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего плохого не вижу.