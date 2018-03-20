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"Зачем страну оплевываешь?" Кого Лукашенко обвинил в интригах против Alekseev'а
21.03.2018 16:58 — Новости Культуры | Tut.by
Скандал с национальным отбором на «Евровидение», который бушевал в начале года, получил новый импульс. Во время встречи с творческой молодежью в Молодежном театре на эту тему высказался глава государства.
По словам Александра Лукашенко (которые
Александр Лукашенко сказал, что этот человек «уже завтра может собирать шмотки и ехать за пределы страны. Петь и выступать, показывать свое творчество. Потому что да, я понимаю, это состязание, это конкуренция. Но зачем же ты страну оплевываешь? Зачем ты туда анонимки забрасываешь? Я уверен, что меня сегодня услышат эти деятели и поймут, о ком речь. Я не будут называть здесь фамилии».Видео:
О ком из участников национального отбора говорил президент? 15 января 2018 года стало известно о письме, которое было направлено в адрес Белтелерадиокомпании. В нем
В комментарии TUT.BY Сергей Ким, продюсер Софьи Лапиной (исполнительница прошла в финал, но отказалась от участия в нем), отметил, что «ни Соня Лапина, ни кто-либо из нашей команды не имеет отношения к зарубежным авторам. Мы ясно, открыто и предельно честно заявили свою позицию по отношению к происходящему на отборе. Снялись с финала и постарались как можно быстрее все забыть. У нас большие цели и много текущих задач. Нам всем просто некогда заниматься ерундой. Тем более что никаких обид и претензий лично к Никите [Алексееву] у нас не было и нет».
Александр Слуцкий, продюсер Napoli и ALEN HIT, заявил TUT.BY, что «на 100% ни мои артисты, ни я, ни кто-то из белорусских исполнителей не занимались подобной ерундой».
По информации TUT.BY, президент не ошибся и результаты национального отбора на «Евровидение» действительно оспаривали иностранцы. Речь идет о шведских музыкантах и продюсерах Тиме Норелле и Александре Барде, которые в этом году занимались
7 марта Норелл и Бард дали
Напомним, что основная проблема национального отбора — считать ли песню Alekseev’а Forever самостоятельным произведением или версией песни «Навсегда», «только переведенной на английский язык, немного переаранжированной и укороченной».
В материале шведского издания утверждалось, что речь идет об одном и том же произведении. Согласно правилам Европейского вещательного союза (ЕВС), песня, которая участвует в национальном отборе, должна была появиться после 1 сентября 2017 года. Учитывая, что песня «Навсегда» прозвучала на концертах в мае 2017 года, победитель, по мнению шведских авторов, нарушил правила ЕВС и «поэтому должен быть дисквалифицирован».
«Я поговорю с нашим адвокатом о том, как действовать и требовать возмещения убытков от ЕВС и белорусского телевидения за мошеннические процедуры», — сказал Тим Норелл. «Беларусь — страна коррупции, (…), но мы ожидали, что ЕВС все исправит», — отметил Норелл, который говорил о возможнсти подать в суд на ЕВС. Но пока ни о каких практических шагах ничего не известно. А ЕВС в итоге принял решение в пользу Alekseev’а.
Более того, еще ранее, в конце февраля, Европейский вещательный союз
ЕВС проверил первоначальную версию песни Forever, которая стала камнем преткновения. Европейские чиновники пришли к выводу, что речь шла об абсолютно самостоятельном произведении. Поэтому они разрешили украинскому исполнителю представить в Лиссабоне первый вариант своей песни, который вызвал такие протесты у белорусских исполнителей.
Уточним, что по итогам национального отбора Гюнешь
Согласно положению об отборе, «в случае если два и более участников финала проекта набирают равное количество баллов, победитель определяется дополнительным открытым голосованием профессионального жюри. При равном количестве голосов голос председателя профессионального жюри является определяющим». При этом Гюнешь получила от жюри восемь баллов, а вот Shuma — только четыре.
По словам пресс-секретаря Гюнешь Ольги Туник, «шведские авторы присутствовали на национальном отборе и у них сложилось собственное впечатление. За их дальнейшие действия артистка не может нести никакой ответственности. Гюнешь творческая личность, которая старалась создать достойный продукт для своей страны».
Напомним, что Александр Лукашенко спокойно
— Знаете, я интернационалист и патриот не меньший, чем вы, молодые люди. То, что Беларусь будет представлять украинец, даже вижу в этом некоторую выгоду для нашего государства, особенно для вас, вашего «цеха» — вот он пришел и всех вас удивил. — Давайте согласимся, что это талантливый парень, он объективно победил. Формат «Евровидения»? Абсолютно. Плюс к тому — он раскрученный, как это модно говорить, он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего плохого не вижу.
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Скандал с национальным отбором на "Евровидение", который бушевал в начале 2018 года, получил новый импульс. Во время встречи с творческой молодежью в Молодежном...
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