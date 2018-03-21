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Без лишней мишуры. В Могилеве стартовал Международный театральный форум "М.@rt.контакт"

21.03.2018 22:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Тринадцатый по счету Международный молодежный театральный форум «М.@rt.контакт» стартовал 21 марта. В течение недели зрители увидят 22 спектакля 21 театра из 8 стран: Беларуси, России, Украины, Польши, Казахстана, Литвы, Латвии и Словакии. Театр из Германии из афиши выбыл — труппа попала в аварию во время гастролей в ОАЭ. Ко дню открытия фестиваля продали 94% билетов.


Примерно 80% билетов были распроданы в первые 5 дней с момента их поступления в продажу, рассказал журналистам директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков. Он подчеркнул, что пятую часть раскупленных билетов приобрели через интернет: «А хотелось бы, чтобы это было 90%».


Андрей Новиков рассказал, что работа профессионального жюри — по-прежнему слишком дорогое удовольствие для организаторов фестиваля. Однако приглашенные на «М.@rt.контакт» критики выберут свое «Событие форума». Такой же диплом вручат и от лица молодежного жюри — студентов и просто любителей театра, которые будут писать о форуме в соцсетях и на сайте. Будет и традиционный приз зрительских симпатий. Лучший спектакль или театр зрители выберут в интернете и голосованием с помощью билета.


Театральный критик Татьяна Орлова рассказала, что о «М.@rt.контакте» ее спрашивают чаще, чем о фестивале «Белая вежа». По мнению профессора, могилевский фестиваль «свежее», на нем всегда можно увидеть что-то новое.


Фото: mdrama.by

Форум открылся без лишней мишуры. Первым в программе был спектакль «Колодец» Мангистауского областного музыкально-драматического театра им. Жантурина из Казахстана. Постановка на основе повести Абиша Кекильбаева рассказывает о кудукше — копателе колодцев. Сначала он радуется тому, что «дарит» людям в Устюртской пустыне воду, а со временем его одолевают страхи, сомнения, гордыня, одиночество, зависть. Он жаждет выкопать самый глубокий и полноводный колодец и делает это, но сам погибает — тонет в хлынувшей воде.

















Завершит форум 27 марта «Пансион Belvedere» Белорусского государственного театра кукол.

 
 
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Через неделю зрители, молодежное и профессиональное жюри вручат приз зрительских симпатий и два диплома "Событие форума".
 
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