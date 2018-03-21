Курсы по истории. Где на Витебщине был Черкизовский рынок скандинавов?

В новом выпуске курсов по истории города на областном канале рассказали о Витебске, который был одним из стратегических центров на пути «из варяг в греки».





Гостями передачи стали кандидат исторических наук, доцент Денис Юрчак, участники народного клуба исторической реконструкции «Варгенторн» и его руководитель Макар Бабенко.

Путь «из варяг в греки» — название водного торгового пути из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. Протяженность магистрали составляла около 2700 км.

За сезон можно было совершить один поход, в лучшем случае, два — туда и обратно. На части пути суда перетаскивали через волоки — участки суши между реками и морями. Поэтому названия многих населенных пунктов там, где проходил маршрут, происходят от слова «волок». Например, российский Волоколамск.

Торговцы могли преодолевать не все расстояние, а лишь его часть. В определенных местах они обменивались товаром. Одним из таких пунктов было Гнездово — сейчас это поселок под Смоленском, где находится крупный археологический заповедник.

— Гнездово — это своеобразный Черкизовский рынок того времени. То есть крупный оптовый рынок, где одни продавали товар, вторые его приобретали. То же самое можно сказать про города, опорные пункты варягов на белорусских землях. Нашим «Черкизовским рынком», возможно, был Кордон , — отметил Денис Юрчак.

Кордон (точнее, Кордон Витебского Подвинья) — уникальный для Восточной Европы археологический памятник, который датируется VIII—X веками нашей эры. Находится возле одноименной деревни в Шумилинском районе. На берегу Западной Двины находилось городище. В IX веке его перестроили в виде оборонительного вала, который закрывал со стороны реки поселение и бухту, где могли укрыться корабли. За городищем находилось несколько селищ. Археологи нашли здесь много артефактов. Главная сенсация экспедиции 2017 года — в совершенно неповрежденном состоянии из-под земли достали два «молоточка Тора». Это древний воинский амулет, который носили скандинавы.

Был ли путь «из варяг в греки»? — этот вопрос исследователи обсуждают до сих пор.

— Некоторые ученые считают, что это большая мистификация. В летописи вспоминается только самый длинный вариант пути. И описан он очень нереалистично. Потому что с Днепра путешественники сразу попадают в Ловать. Посреди Западная Двина, но ее вообще не вспоминают. Эти ученые также приводят такой довод: попробуйте проплыть по малым рекам на суднах викингов. А вот главный аргумент в пользу того, что путь существовал, — это упоминание в летописях. И это не только «Повесть временных лет», источников хватает. Более того, есть доказательства, что торговцы с Руси и скандинавы доходили до Византии. Есть много и археологических подтверждений, — рассуждает Денис Юрчак.

По словам историка, Витебск был активно задействован на пути «из варяг в греки» и имел стратегическое значение: «Через притоки Двины можно было попасть и в Двину, и в реку Великая, которая протекает через Псков, и в реку Волхов, которая идет через Новгород».

Макар Бабенко доступно объяснил, кто такие викинги:

— Люди часто называют всех скандинавов викингами. Это неверно. Викинг — это не этническая принадлежность, это профессия. Викинг — это воин, который нанимался в дружину, человек, который занимался войной. Им мог стать любой человек — курш, славянин, земгал, швед, датчанин и т.д.

Следующий эфир — в первый четверг апреля. Он будет посвящен Витебской летописи. Гость — историк Максим Макаров.