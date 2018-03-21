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Бен Аффлек сделал татуировку на всю спину. И врал всем, что она ненастоящая!
22.03.2018 10:15 — Новости Культуры | Tut.by
В середине марта журнал People
Впервые татуировку на спине Аффлека заметили папарацци в 2015 году. На пояснице был виден рисунок, но тогда никто не понял, что именно набил актер.
«Погодите! У Бена Аффлека татуировка на пояснице?»
Спустя несколько месяцев в сети появились фотографии Аффлека со съемок фильма «Закон ночи». Актер ходил по съемочной площадке в накидке с открытой спиной, и папарацци запечатлели его татуировку — гигантского феникса, покрывающего всю спину Аффлека.
Некоторые решили, что Аффлек посвятил татуировку актрисе Дженнифер Гарнер, с которой расстался в 2015 году. По мнению таблоидов, феникс символизировал «возрождение» актера после болезненного развода. Гарнер теорию
Во время промокампании фильма «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости», вышедшего в 2016 году, Аффлек
Оказалось, Бен Аффлек обманул журналистов и поклонников. С 2017 года по 2018-й папарацци несколько раз снимали Аффлека на пляже, и феникс с его спины никуда не пропал.
«Татуировка Бена Аффлека выглядит так, как будто над ней тоже поработал Зак Снайдер»
«Самое странное во всей этой истории с татуировкой Бена Аффлека — это то, что он солгал, сказав, что она для роли, и думал, что мы не узнаем», —
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Впервые татуировку на спине Аффлека заметили папарацци в 2015 году. На пояснице был виден рисунок, но тогда никто не понял, что именно набил актер.
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