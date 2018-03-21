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В Токио открыли памятник Годзилле

22.03.2018 10:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Трехметровый памятник Годзилле, монстру из кинофильмов, торжественно открыт в четверг на площади в центре Токио неподалеку от комплекса императорского дворца. Высота самой фигуры — 2,5 м. Постамент памятника украшает надпись: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой».

Эта фраза, как напоминает информационное агентство Kyodo, взята из последнего фильма из серии про огромного монстра, который вышел в 2016 году. Лента под названием «Годзилла: Возрождение» была названа фильмом года и получила несколько национальных наград. Памятник представляет собой Годзиллу именно из этой ленты.

Фильм 2016 года стал уже 29-м в серии о ящероподобном чудовище. Первая лента о Годзилле была снята в Японии в 1954 году после испытания американской водородной бомбы на тихоокеанском атолле Бикини. По сценарию, этот взрыв превратил мирного подводного ящера в злобное чудовище, которое поднялось из глубин и принялось крушить все на своем пути. Помимо Японии фильмы про Годзиллу снимали и в Голливуде.

Имя героя этой серии, которое в оригинале произносится «Годзира», составлено из двух слов — горилла и кудзира, что по-японски означает «кит». В Японии эти фильмы стали важной частью национальной культуры, с 1954 года их посмотрели в общей сложности более 100 млн зрителей.

 
 
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Постамент памятника украшает надпись: "Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой". Эта фраза взята из последнего фильма, который вышел в 2016 году.
 
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