В Токио открыли памятник Годзилле

Трехметровый памятник Годзилле, монстру из кинофильмов, торжественно открыт в четверг на площади в центре Токио неподалеку от комплекса императорского дворца. Высота самой фигуры — 2,5 м. Постамент памятника украшает надпись: «Человечеству теперь придется сосуществовать с Годзиллой».

Эта фраза, как напоминает информационное агентство Kyodo , взята из последнего фильма из серии про огромного монстра, который вышел в 2016 году. Лента под названием «Годзилла: Возрождение» была названа фильмом года и получила несколько национальных наград. Памятник представляет собой Годзиллу именно из этой ленты.