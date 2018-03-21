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Второй этап реализации билетов на "Славянский базар" начинается 23 марта

22.03.2018 13:06 — Новости Культуры | БелТА  
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22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Второй этап реализации билетов на "Славянский базар в Витебске" начинается 23 марта, сообщили БЕЛТА в дирекции форума.

На втором этапе продаж станут доступны билеты на все проекты в Летнем амфитеатре - как объявленные ранее, так и новые. В фестивальной программе появились концерты Зары, Кубанского казачьего хора и "Ночи юмора". В рамках традиционного концерта "Союзное государство приглашает..." состоится творческий вечер оркестра "Фонограф-симфо-джаз" под руководством Сергея Жилина с участием популярных артистов, победителей телевизионных проектов и международных фестивалей. В продажу поступят билеты на концерты "Шансон ТВ - все звезды" и "Ритмы лета".

В первые три дня, как и на первом этапе, билеты можно будет приобрести только в кассах Витебска. С 26 марта они будут доступны также на сайтах и в кассах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Второй этап реализации билетов на "Славянский базар в Витебске" начинается 23 марта, сообщили БЕЛТА в дирекции форума. На...
 
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