﻿ Светящуюся в темноте кельтскую арфу можно будет увидеть в Музее истории Гомеля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светящуюся в темноте кельтскую арфу можно будет увидеть в Музее истории Гомеля

30.03.2018 — Новости Культуры | Гомельская Правда  
Размер текста:
A
A
A
20 апреля здесь покажут музыкально-световое шоу «Сказки весны». Будет звучать живая музыка в исполнении группы Lumiere Tales, можно будет послушать светящуюся в темноте кельтскую арфу, панфлейту. Помимо этого, театр «Дом Солнца Шоу рисования светом» из Минска подготовит сюрприз. Начнется мероприяти

е в 19.00. 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 апреля здесь покажут музыкально-световое шоу «Сказки весны».
 
Новости дня
Новости культуры
 
Авторская программа главы канала и новый корпункт в Брюсселе. Как за год изменился ОНТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Архив (Новости Культуры)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Газета Праца
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзима
01.04.2018
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Чачэрски весник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижския навины
Инфа-Курьер
Прамень
Радзима
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика