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Светящуюся в темноте кельтскую арфу можно будет увидеть в Музее истории Гомеля
30.03.2018 — Новости Культуры | Гомельская Правда
20 апреля здесь покажут музыкально-световое шоу «Сказки весны». Будет звучать живая музыка в исполнении группы Lumiere Tales, можно будет послушать светящуюся в темноте кельтскую арфу, панфлейту. Помимо этого, театр «Дом Солнца Шоу рисования светом» из Минска подготовит сюрприз. Начнется мероприяти
е в 19.00.
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20 апреля здесь покажут музыкально-световое шоу «Сказки весны».
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