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В Гомеле проходит областной конкурс творчества ветеранских коллективов

30.03.2018 — Новости Культуры | Гомельская Правда  
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В городском центре культуры очень многолюдно: на областной конкурс XIV Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» прибыли более 500 участников хоровых коллективов и вокалистов из 12 районов Гомельщины.


Тепло напутствовали талантливых, вечно юных ветеранов заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Инга Завгородняя, заместитель председателя областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская, заместитель председателя областного совета ветеранов Николай Новик. Звучала благодарность руководству коллективов, где созданы условия для творческой самореализации людей золотого возраста.


Жюри под председательством заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, руководителя камерного хора областной филармонии Елены Соколовой приступило к работе. Первым на сцену вышел народный хор ветеранов войны и труда из Речицы (руководитель Тамара Дубовец). Свое выступление этот известный коллектив посвятил всем славянским женщинам: набатно возвращала в героическое прошлое наших народов мелодия «Прощание славянки».


Успешно выступили в первом отделении и народные хоры «Верасень» (ДК «Белицкий», «Берагіня» (КСК «Гомельского отделения Белорусской железной дороги», вокальная группа ансамбля славянской и казачьей песни «Ритмы сердца» (ГЦК), народный хор Наровлянского РДК, солистка ветеран профсоюзного движения Ирина Колотильщикова, и многие другие коллективы и исполнители.


Итоги конкурса подведут сегодня в конце дня, но уже очевидно одно: песенное творчество ветеранов региона многолико, ярко, талантливо.



















































































 
 
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В городском центре культуры очень многолюдно: на областной конкурс XIV Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой...
 
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