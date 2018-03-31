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Мир комиксов, аниме и виртуальных игр. В Гомеле прошел фестиваль косплея

31.03.2018 16:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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В субботу, 31 марта, в городском центре культуры состоялся ІV мультифандомный фестиваль FreeTime-Fest, который собрал в Гомеле поклонников японских аниме, вселенных комиксов DC и Marvel, компьютерных игр и всевозможного фэнтези из Беларуси, Украины и России.

​Сценическая программа, в которой участники поборолись за звание лучшего косплея в формате дефиле, караоке и театрализованную постановку по мотивам комиксов, состояла из нескольких блоков, поделенных на Восток и Запад.
















 
Теги: Гомель
 
 
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​Сценическая программа, в которой участники поборолись за звание лучшего косплея в формате дефиле, караоке и театрализованную постановку по мотивам комиксов,...
 
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