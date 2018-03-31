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В Кембридже простились со Стивеном Хокингом
31.03.2018 20:44 — Новости Культуры | Tut.by
Стивена Хокинга похоронили в Кембридже, в котором он более 50 лет вел свою научную деятельность. Похоронная церемония прошла в субботу в университетской церкви Святой Марии.
Когда погребальный кортеж прибыл к церкви, ее колокола отбили ровно 76 ударов, что соответствует числу лет, которые прожил ученый. Сотни людей наблюдали за ходом церемонии на улицах Кембриджа, встретив гроб с телом Хокинга аплодисментами. «Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и очень узнаваемой частью университета и города. По этой причине мы решили провести его похороны в городе, который он так любил и который любил его», — говорится в распространенном заявлении детей ученого.
Прах Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Ученый
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Прах ученого будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.
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