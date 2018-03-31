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В Кембридже простились со Стивеном Хокингом

31.03.2018 20:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Стивена Хокинга похоронили в Кембридже, в котором он более 50 лет вел свою научную деятельность. Похоронная церемония прошла в субботу в университетской церкви Святой Марии.




Проститься с ученым пришли актер Эдди Редмэйн, исполнивший главную роль в оскароносном фильме «Вселенная Стивена Хокинга», глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй, драматург Алан Беннетт, а также родственники и близкие профессора, включая его первую супругу Джейн Хокинг и троих детей Люси, Роберта и Тимоти. Всего в общей сложности в церковь Святой Марии были приглашены 500 человек.


Эдди Редмэйн, исполнивший главную роль в оскароносном фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Фото: Reuters


Когда погребальный кортеж прибыл к церкви, ее колокола отбили ровно 76 ударов, что соответствует числу лет, которые прожил ученый. Сотни людей наблюдали за ходом церемонии на улицах Кембриджа, встретив гроб с телом Хокинга аплодисментами. «Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и очень узнаваемой частью университета и города. По этой причине мы решили провести его похороны в городе, который он так любил и который любил его», — говорится в распространенном заявлении детей ученого.


Джейн Хокинг и ее сын Тимоти. Фото: Reuters

Прах Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Ученый скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.

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Прах ученого будет захоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.
 
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