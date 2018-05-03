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Арт-проект «Счастливая тарелка»

13.04.2018 — Новости Культуры | Зара над Сожам (Корма)  
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«Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека – хотя бы одного, на земле все будут счастливы» (Ю.Никулин)

Арт-проект «Счастливая тарелка»
Международный социально-культурный арт-проект «Счастливая тарелка» объединил увлеченных небезразличных людей разных поколений. Он реализуется в нескольких странах: Голландии, России, Германии, Италии, Беларуси. Автор концепции и куратор Арт-проекта – художник Татьяна Эгмонд в сотрудничестве с Муниципалитетом города Неймегена (Нидерланды), Международным Центром Искусств «Мировоззрение» (г. Санкт-Петербург, Россия), социально-культурным центром «Асило» (Пезаро, Италия), картинной галереей им. Г.Х. Ващенко (г. Гомель, Беларусь), арт-галереей «Альбатрос» (Берлин, Германия).
Все мероприятия, которые проводятся в рамках этого проекта (выставки, мастер-классы) являются колоссальными источниками добра, энергии, созидания, вдохновения и жизнелюбия. Здесь каждый участник получает прекрасную возможность раскрыть свои способности, поверить в себя, найти поддержку, обрести единомышленников и друзей.
В рамках проекта «Счастливая тарелка» прошел литературный конкурс «Книга рецептов счастья» и до 28 апреля продолжается прием работ на одноименный конкурс рисунков.
Всех участников объединяет энтузиазм, творческое вдохновение и огромное желание сделать мир добрее и счастливее. Именно так думают и ребята из 4 «А» класса гимназии г.п. Корма, которые поддержали этот проект своими рисунками. Ведь «самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей» (Дени Дидро).
И. Шлеменкова

 
Теги: Гомель
 
 
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«Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека – хотя бы одного, на земле все будут счастливы» (Ю.Никулин) Международный социально-культурный...
 
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