Лариса Грибалева: «Заряжаем зрителей концерта только позитивом»



В гастрольном туре Ларисы Грибалевой, который называется «Все будет хорошо!», есть запланированная дата приезда и в наш город — 18 апреля артистка со своей командой в Житковичах. Накануне концерта удалось пообщаться с ней и задать несколько вопросов.

— Чем наполнена программа, которую представите в нашем городе?

— В основном, конечно, буду выступать я с проверенными хитами «Ну ты хотя бы позвони», «Часики», «Наугад». Обязательно — интерактив: в корзиночку на сцене можно будет бросить свой вопрос, пожелание. За самые оригинальные интересные вопросы будут подарки. Не машины, конечно, но диски, плакаты, автографы с радостью подарю активным участникам.

Так как стараюсь знакомить зрителей с творчеством молодых исполнителей, то участие в концерте примет специальный гость — хороший, искренний, интересный артист.

Также будет и танцевальная поддержка. Кроме давно знакомых композиций предоставлю и новые обязательно. Возможно, что-то исполню и акапельно. Мои песни, в основном, это композиции динамичные, активные, будут даже шуточные. Всегда импровизирую с залом, приглашаю зрителей на сцену. Надеюсь, усидеть на месте будет трудно.

— Вы не только певица, актриса, благотворитель, но и многодетная мама. Посоветуйте читательницам нашей газеты, как при достаточно напряженном графике оставаться такой энергичной, красивой, позитивной?

— Спасибо за хорошие слова. Конечно, занимайся я чем-то одним, выполняй только одну из этих социальных ролей, то вполне добилась бы большего. То есть уделяла бы больше внимания детям — было бы больше отличных отметок, певческой деятельности — новых песен.

Но при этом я все-таки максималист. Мне нравится все, чем я занимаюсь, и я стараюсь до конца, до победы довести любое начатое дело. И стараюсь максимально честно и добросовестно выполнять любую из своих обязанностей.

И в то же время твердо уверена, что для того, чтобы оставаться позитивным, каждый человек должен для себя решить, чем ему интереснее заниматься. Главное — чтобы это самое занятие выполнять с душой и ответственно. И не для кого-то, а для себя самого. И если есть осознание, что дело, которым занимаешься, твое, то оно и получается. И сам при этом остаешься с улыбкой на лице, и есть ощущение счастья. Поэтому мой совет: любите то, чем занимаетесь, и занимайтесь тем, что любите. Тогда и позитива в жизни будет больше.

— Вы активно участвуете в благотворительности, занимались помощью тяжело больным детям в проекте «Золотое сердце». Как к этому пришли?

— К артистам часто обращаются с предложениями поучаствовать в том или ином благотворительном концерте, акции, проекте. К сожалению, реалии жизни не позволили и дальше заниматься этим. Но я с легкостью отзываюсь на просьбы об участии в благотворительных мероприятиях. Надо — спою, надо — собираем с друзьями вещи.

И это надо делать. Ведь смысл не в том на сколько помочь. Порой и без копеечки не обойтись. Поэтому моя твердая уверенность — если можешь, то помоги. Сила в количестве людей. Когда все вместе — возможно осуществить любую помощь. Вот что главное.

— Даже простое перечисление всего, чем вы занимаетесь — певица, телеведущая, актриса, бизнесвумен, жена, мама — вводит в ступор и заставляет задуматься: а сколько часов в сутках? Может, у вас есть какой-то секрет, вы научились растягивать время?

— К сожалению, в сутках у меня столько же времени как у всех и его не хватает катастрофически. И я вижу, в этом уверена, что в каждой из перечисленых позиций у меня не получается быть идеальной. Это невозможно. Но в какой-то момент так сложилась моя жизнь — мне все в ней нравится. А когда занимаешься любимым делом, получаешь удовольствие от статуса жены и мамы — это счастье.

— А что вам доставляет наибольшее удовольствие? Чем бы хотели заниматься не из чувства долга, не из-за финансовой необходимости, а для себя?

— Финансы не стояли у меня никогда на переднем плане. Удовольствие вызывает та сфера деятельности, в которой я нахожусь: очень люблю кино и видеокамеру, мне кажется, она отвечает мне взаимностью. Огромное удовольствие испытываю от сцены. И огромное удовольствие от детского смеха в доме. Старшие уже немного подросли, а вот 2-х летняя Алена очень любит баловаться, танцевать и весь день хохотать. Невозможно злиться, огорчаться, когда она рядом. Снимает любую усталость.

— Вы создали успешное агентство «Праздничное бюро Ларисы Грибалевой» — это желание иметь больше денег или самореализоваться еще и в этом?

— Изначально это было стремление к стабильности — не бояться старости, когда я не смогу выходить на сцену. Пугали и пугают до сих сюжеты по телевизору, как знаменитости умирают в нищете. Какие они одинокие и никому не нужные. Мне много не надо, но я не умею просить. Привыкла все делать сама. Сейчас понимаю, что это очень тяжелая и кропотливая работа и не такая высокооплачиваемая. Нужно думать еще в каком-то новом направлении?

— При таком ритме жизни — остается ли время на семью, детей? Как вы их воспитываете? Вы строгая мать? Или, наоборот, демократичная?

— Мне кажется я строгая мама. Не наказываю, конечно, физически, но словом могу убить))). Мне очень хочется, чтобы мои дети, прежде всего, выросли достойными людьми — милосердие, честность, порядочность, уважение к людям и т.д. Также мне важны знания, а не оценки в дневнике.

— А как воспитывали вас? Родители не протестовали, что вы ушли в шоу-бинес?

— Мама очень переживала. Воспитывали меня в строгости. Уроки, уборка квартиры и только потом можно погулять. Но я все время тратила на какую-то общественную деятельность и занятия в вокальных студиях.

— Когда Вы едете с гастрольным туром по маленьким городам, есть ли время и желание узнать и увидеть там что-то, кроме концертной сцены? По прошествии времени можете их идентифицировать — чем, скажем, отличаются Житковичи от Иваново? И отличается ли, скажем, могилевский зритель от гродненского, витебский — от брестского?

— Не могу. Меня привозят сразу на площадку, репетиция, макияж, концерт, переоделась и снова в путь.

— Что вам нужно, чтобы выйти на сцену в полной боевой?

— Поесть и выспаться.

— Как восстановиться после напряженного дня, длительного концерта?

— Поесть и выспаться. Хороший концерт — это полный зал и мое отличное настроение и здоровье. Если немного простывшая, очень сложно работать.

— Удачная или нет песня, клип, эфир — чье мнение для вас определяющее?

— Мое! Я самый главный критик самой себя, после моей мамы.

— Лариса, Ваши пожелания жителям Житковичей?

— Пользуясь, как говорят, случаем, приглашаю всех на свой концерт. Буду рада всех вас видеть.

Желаю всем бодрости, чтобы, несмотря ни на что, все были заряжены на позитив.

Надеюсь, что программа, которая так и называется «Все будет хорошо!», подарит только хорошие эмоции. Ведь чем чаще мы будем говорить, что все хорошо у нас, тем быстрее так и будет. И эти полтора часа концерта, которые мы проведем вместе, увеличат нам всем и здоровье, и настроение, и эмоциональные составляющие на несколько месяцев.

Александр КИЦУРА