"Можно использовать один проездной на десятерых". Экс-минчанка о лайфхаках Барселоны

«Моя Барселона», — так говорят многие, кто приезжал в столицу Каталонии. Туристов привлекает стадион ФК «Барселона», известный на весь мир, шумные пляжи, архитектурные шедевры модерна и Средневековья. А ведь Барселона — первый город, выигравший золотую медаль за архитектуру от Королевского института британских архитекторов. Сюда едут за атмосферой праздника, которая напрямую зависит от средиземноморского климата и дружелюбных каталонцев.



Алеся Статкевич. Фото: личный архив

Алеся Статкевич — минчанка, учившаяся в международной школе гостиничного бизнеса Les Roches на юге Испании в городе Марбелья. После девушка проходила практику в Барселоне и решила там остаться. Сейчас Алеся работает в международной компании, которая занимается подбором персонала в сфере гостеприимства.

1. Опишите свой город в одном предложении.

Барселона — очень динамичный город. Его сложно описать в одном предложении, все зависит от того, в какой части Барселоны ты находишься и с кем. Этот город можно воспринимать по-разному хотя бы из-за его многонациональности.

https://www.instagram.com/p/BcSTPMgAJ6u/?taken-by=visitbarcelona

Публикация от Visit Barcelona (@visitbarcelona) 4 Дек 2017 в 7:49 PST

2. Что делает город не похожим на все остальные?

Толерантность ко всем и всему. Это связано и с интернациональностью города, и с количеством студентов (их здесь очень много). Да и сами испанцы дружелюбные, они легко всех принимают. Здесь не стыдно быть тем, кто ты есть. При этом у местного населения очень сильны традиции, они очень уважают национальные и религиозные праздники (большинство — католики). В Барселоне уважают меньшинства, в том числе и ЛГБТ-сообщество. В северных городах Европы люди более закрыты. В Барселоне уже давно легализованы однополые браки, усыновление детей однополыми парами, нет никакой дискриминации. Постоянно происходят мероприятия в поддержку меньшинств, всё на позитиве, никогда не заканчивается конфликтами.

https://www.instagram.com/p/BXY4akgAxub/?tagged=barcelonapride

Публикация от Paul Davison (@pauldavison1987) 4 Авг 2017 в 3:33 PDT

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

Конкретного человека нет, возможно, Гауди. Вообще Барселона — это Каталония. Сейчас происходит подъем национального настроения, местные жители Барселоны гордятся всем каталонским. Своими традициями, праздниками, национальной кухней. Это всегда подчеркивается в беседе: нельзя сказать о них «испанец», так можно и обидеть. Нужно говорить «каталонец», «каталонский».

Очень сильно в Барселоне гордятся футбольным клубом. Здесь нет ни одного человека, который не был бы фанатом и не знал бы историю клуба: кто и когда играл, как забивал. Это не миф, как думают многие, в Барселоне действительно почти все разбираются в футболе. Этот фанатизм доходит до абсурда: у моих знакомых в университете устроили выходной, потому что в это время проходил какой-то очень крутой матч.

https://www.instagram.com/p/BTFKj8alHJI/?tagged=lovebarselona

Публикация от Ильяс (@agletdinov97) 19 Апр 2017 в 1:41 PDT

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Футбольные матчи! Но еще каталонцы очень любят фестиваль Грасия (La Fiesta de Gràcia). Так называется район Барселоны, который раньше был деревней. На протяжении многих лет там проводится конкурс улиц. Жители тематически украшают свою улицу, обычно это декорирование картоном, бумагой, то есть не на века. Фестиваль длится около недели, люди ходят на концерты, покупают уличную еду, пьют много алкоголя, особенно сангрии. В прошлом году, например, одна из улиц была решена в тематике СССР. Жители построили из картона Красную площадь, развесили серпы и молоты, знаменитые советские плакаты. Но в этом не было никакого политического подтекста, все ради веселья.

Как им хватает времени украшать улицы? Многие здесь занимаются домашним бизнесом и могут себе позволить во время сиесты взять трех-четырехчасовой перерыв. Те, кто работает днем, украшают улицы вечером. Испанцы очень неторопливые и чрезвычайно внимательно относятся к праздникам. Работа может подождать, я бы сказала так.

https://www.instagram.com/p/BJQy1QDhkoG/?tagged=lafiestadegracia

Публикация от Natalya (@seishela) 18 Авг 2016 в 12:50 PDT

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Бункер Эль Кармель. Это бункеры, которые были построены во времена гражданской войны в Испании. Попасть в бункеры можно бесплатно, и оттуда открывается панорамный вид на город. Не все туристы про него знают, это место стало набирать популярность недавно.

https://www.instagram.com/p/Bimoc9whVCW/?taken-at=1573228416047587

Публикация от Cathy Lee (@cathyshlee) 10 Май 2018 в 9:29 PDT

Чаще слышат про Тибидабо — это гора, самая высокая точка Барселоны. Там находится старинная церковь и парк, который можно увидеть в фильме «Вики, Кристина, Барселона». Еще любят смотровую площадку на горе Монжуик, там тоже прекрасный вид.

https://www.instagram.com/p/BhyISBBgmXJ/?taken-by=barcelona_barcelona

Публикация от Barcelona Travel Magazine (@barcelona_barcelona) 20 Апр 2018 в 12:06 PDT

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться.

Все места с панорамными видами, о которых я уже говорила.

Еще я бы выделила пряничные домики в знаменитом парке Гуэль. Они выглядят очень мультяшно, и получаются очень красивые фотографии.

https://www.instagram.com/p/BhY0NS5A479/?tagged=%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C

Публикация от Аррива (@arrivamsk) 10 Апр 2018 в 4:10 PDT

Конечно же, стоит сделать фото на фоне собора Саграда-Фамилия, построенном Гауди. Каждый год собор изменяется, потому что его все еще строят. Разница заметна каждый год, и тем интереснее после сравнивать фотографии.

https://www.instagram.com/p/BimnJSFFAC3/?taken-at=255091255

Публикация от Ola (@szyzd) 10 Май 2018 в 9:16 PDT

7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города.

Собор Саграда-Фамилия вне конкуренции, но это, скорее, главная достопримечательность, а не фишка. Можно отметить, что в Барселоне невероятное количество велосипедов и мопедов, это удобно, так как не приходится платить за парковку.

Но самая интересная фишка — каганер. Это какающая фигурка. Такие фигурки создавались в рождественский период, и семьи дарили их друг другу, желая хорошего урожая. Чисто каталонская традиция. Сейчас это популярный сувенир, который создается в виде разных известных личностей от футболистов до политиков.

https://www.instagram.com/p/Bf0FrhrH_mO/?tagged=%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80

Публикация от Света (@svetkazima82) 2 Мар 2018 в 12:19 PST

8. Музей, который обязательно нужно посетить и главный экспонат, который нужно увидеть.

Национальный музей искусства Каталонии. Конечно, там много прекрасных работ известных испанских художников, но главный экспонат — сам музей. Он находится в здании Национального дворца, которое было специально построено к Международной выставке 1929 года. Внутри огромный расписной купол, да и сам фасад прекрасный. Еще один плюс: там хорошая смотровая площадка, вид на город и поющий фонтан. Не многие знают, что туда можно попасть бесплатно, не покупая билет в музей.

https://www.instagram.com/p/BifCVMNFpL5/?taken-at=350087

Публикация от Kenneth Albert (@ken4photo) 7 Май 2018 в 10:40 PDT

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу. Или фонтан, в который все бросают монетку.

В парке Гуэль есть скульптурная работа Гауди — ящерица. Она создана из мозаики, и все туристы трут на удачу ее лапу или голову. Кстати, эта ящерица тоже один из символов города.

https://www.instagram.com/p/Bbv61IGAXyc/?taken-by=barcelona_barcelona

Публикация от Barcelona Travel Magazine (@barcelona_barcelona) 20 Ноя 2017 в 11:22 PST

10. Лучший городской стрит-арт.

Это спрятанный стрит-арт, но достаточно известный, называется «Поцелуй». Находится возле главного кафедрального собора Барселоны. Это монумент их фотомозаики, на котором изображены целующиеся люди.

Публикация от Barcelona Secreta (@barcelonasecreta) 27 Мар 2018 в 12:00 PDT

Но если подойти поближе, можно увидеть, что картина состоит из множества маленьких фотографий. Художник дал объявление в газете с просьбой присылать ему фотографии, символизирующие счастье. Люди присылали своих родственников, собак, море, чашки кофе. Можно сказать, этот стрит-арт создан всеми жителями Барселоны.

https://www.instagram.com/p/Bg1m6CFgsyv/?taken-by=barcelonasecreta

https://www.instagram.com/p/BfMboyrn2j9/?tagged=murodelbeso

Публикация от Álex González (@a2g82) 14 Фев 2018 в 2:41 PST

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Пляж, но не зимой. Альтернативно морю и песку выбирают парки, один из самых популярных — парк Цитадели. Очень умиротворенное место, там много лужаек, озеро — можно покататься на лодках и катамаранах.

https://www.instagram.com/p/BboeHkxhixr/?tagged=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8

https://www.instagram.com/p/BZmMSj7gby5/?tagged=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F

Публикация от Mrs. Gjosheva (@tatiana_labunina) 18 Ноя 2017 в 1:56 PST

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Этот район называется Раваль (El Raval). Днем там с вами ничего не приключится, но в темное время суток лучше обходить эту часть города стороной. Это самый неблагополучный район, там много эмигрантов и маргинальных слоев населения. Сейчас власти стараются облагородить Раваль, открывается много трендовых мест: студии, галереи, органические кафе. Но в другой части района можно до сих пор увидеть проституток и наркоторговцев.

https://www.instagram.com/p/Bhgn6vrllBQ/?taken-at=1651823151793477

Публикация от Nina (@ninaaa_ballerina) 13 Апр 2018 в 4:56 PDT

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.

Общественный транспорт довольно дешевый и удобный. Если вы в Барселоне надолго — стоит купить проездной. Самый популярный — трехмесячный. Три месяца безлимитных перемещений на всех видах транспорта стоят 100 евро.

Туристам выгодно покупать проездной на 10 поездок, который стоит 10 евро. Одна поездка в метро стоит 2.15 евро, а если купишь этот проездной — получается всего 1 евро. Заметна экономия, причем этот проездной могут использовать хоть десять человек.

Также стоит обращать внимание на акции в кафе. Плотно пообедать в приличном заведении можно за 12 евро. Не так дешево, но в них обычно входит стартер, основное блюдо, десерт и кофе. Только не стоит идти в туристические места, там цена не оправдывает гастрономические ожидания.

https://www.instagram.com/p/BVLN6Z4llQD/?tagged=barselonametro

Публикация от Natalya Shipilova (@nataly_che2017) 10 Июн 2017 в 3:08 PDT

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

Такого места нет. Единственное, что может напомнить о родине — административные здания, куда тебе нужно пойти за какой-то бумажкой, документом. Там все так же: те же коридоры, те же очереди, те же люди, которые не знают, куда тебя отправить с первого раза. Та же бюрократическая система.

https://www.instagram.com/p/BZf35lmHYfg/?taken-by=bcncultura

Публикация от Barcelona Cultura (@bcncultura) 26 Сен 2017 в 1:46 PDT

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать.

Тапас — их традиционные закуски, хамон — сыровяленый окорок, картошка бравас («храбрая картошка») с пикантным соусом. В Каталонии часто едят хлеб с томатами — это тоже традиционная еда. Обязательно стоит попробовать паэлью — рис с овощами, курицей и морепродуктами. Это блюдо из Валенсии, но все же паэлья очень популярна и в Барселоне.

https://www.instagram.com/p/BiYw50UFrvR/?tagged=lovebarselona

Публикация от Natalia Mi (@almiro_li) 5 Май 2018 в 12:12 PDT

16. Популярный местный уличный фастфуд.

Поскольку Барселона это интернациональный и туристический город, здесь можно найти уличные кухни всех стран мира. В последнее время, как ни парадоксально, очень популярны бургеры и органическая кухня. В тренде бургерная Bacoa Burger, где посетитель может создать бургер по своему рецепту, выбрав самостоятельно всё: начиная от типа булочки, заканчивая мясом и другими ингредиентами.

https://www.instagram.com/p/BUCjw8Kj3jL/?tagged=bacoaburger

Публикация от Lilli Bäcklund (@__lilli) 13 Май 2017 в 9:55 PDT

17. Три места, где можно недорого поесть.

Я бы посоветовала улицу Carrer Blai, которая целиком заполнена тапас-барами. Все закуски стоят примерно 1 евро, они очень вкусные, и ими легко наесться. Про эту улицу тоже знают не все туристы.

Известная бургерная Makamaka — там огромные порции, и за 8−10 евро можно сытно поесть.

Если выбирать что-то более аристократичное, то это Шампаньет (El Xampanyet). Традиционное кафе, которым владеет одна семья на протяжении многих лет. Там готовят собственное игристое вино, которое называется «Шампаньет», и предлагают разный тапас. Бокал вина стоит около 1 евро, закуски по такой же цене. Очень дешево, вкусно и аутентично.

https://www.instagram.com/p/BiaeERqnO1B/?taken-at=621129705

Публикация от Los pasos de Carola (@los_pasos_de_carola) 5 Май 2018 в 4:06 PDT

18. Лучшее место для танцев.

Латинские бары. В Барселоне сильно развита латинская культура, ведь язык один. Я рекомендовала бы бар El Bombon. Там легко завести новые знакомства, потанцевать. При этом большинство посетителей местные, цены приемлемые, и все очень дружелюбны. Заведение находится в туристическом месте, но найти его сложно, оно спрятано. Сначала нужно зайти в кафе, а там уже скрытая дверь в этот бар.

https://www.instagram.com/p/Bg_AqJXFJ4B/?taken-at=147153658

Публикация от Kristina Belyaeva (@kristino4kabeliaeva) 31 Мар 2018 в 3:38 PDT

Молодежь часто собирается на Пласа-дель-Соль (Plaza del Sol), площади Солнца. Люди сидят на улице, общаются, пьют пиво, вино, сангрию. Официально в общественных местах пить нельзя, но это мало кого волнует. Если полиция демонстративно проходит рядом, стоит просто спрятать алкоголь на какое-то время.

https://www.instagram.com/p/BIjyUX7AwKQ/?taken-at=173083133094717

Публикация от Nesuu (@dra.inesperada) 1 Авг 2016 в 1:20 PDT

Если говорить именно о клубах, то все они расположены вдоль пляжа в районе Барселонета. Там можно встретить знаменитые сетевые заведения, такие как Opium, Pacha и другие. Конечно же, в клубах дресс-код.

19. Куда пойти на шопинг?

Стоит идти на улицу Пассеч де Грасия (Passeig de Gràcia). Там расположены все главные магазины от масс-маркета до высококлассных бутиков.

https://www.instagram.com/p/BifoI4aF8yQ/?taken-at=174582355924588

Публикация от Jessica (@jessicarabier) 7 Май 2018 в 4:10 PDT

Эксклюзивные вещи молодых дизайнеров можно найти в районе Эль Борн (El Born). В небольших магазинчиках дизайнеры сами продают свои вещи. Цены не запредельные, в районе 100−200 евро, но одежда эксклюзивная.

В Барселоне очень популярны барахолки. Как раз в «опасном» районе Раваль, который пытаются сделать модным, много интересных секонд-хендов. Знаменит «Фламингос» (Flamingos), одежду в нем продают на развес, но можно найти что-то уникальное.

Появляются поп-арт рынки, где все по 1−2 евро, но зачастую люди сносят туда свой хлам, и найти что-то стоящее сложно. Найти барахолки несложно, можно воспользоваться фейсбуком, да и часто туда забредают случайно.

https://www.instagram.com/p/BZosyBYFJaW/?taken-at=1651823151793477

Публикация от Özge Özdemir (@ozgeo_ozdemir) 29 Сен 2017 в 12:02 PDT

20. Куда пойти встречать рассвет?

На пляж. Утром это самое уединенное место. Но я предпочитаю оказываться утром в центре города — он прекрасен, когда пуст. Уже к восьми утра все начинают спешить на работу, а днем улицы заполняются туристами. Час пик наступает к шести часам вечера. Так что рассвет в центре — хорошее решение.

https://www.instagram.com/p/BdFaa4JgQK8/?taken-by=barcelona_barcelona

Публикация от Barcelona Travel Magazine (@barcelona_barcelona) 24 Дек 2017 в 4:13 PST

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Испанскую еду: сыры, каталонские вина. Каганеров, о которых я уже рассказывала. Можно купить эспадрильи — традиционную испанскую обувь на соломенной подошве. Ее делают вручную, и стоит она недорого.

https://www.instagram.com/p/xcFPrnr-wr/?tagged=barcelonasouvenirs

Публикация от Barcelona even better (@barcelonaevenbetter) 4 Янв 2015 в 8:29 PST

22. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города.

https://www.instagram.com/bcncultura/

https://www.instagram.com/visitbarcelona/

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Из Минска самолеты отправляются два раза в неделю, но это не очень дешево. Лучше отслеживать скидки и искать рейсы из того же Вильнюса.

https://www.instagram.com/p/BiAaNr9ApkI/?tagged=barcelonaairport

Публикация от Fran Camino (@francamino) 25 Апр 2018 в 1:12 PDT

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