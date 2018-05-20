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По Бресту ходит зеркальный человек
21.05.2018 11:50 — Новости Культуры | Tut.by
Последние два года на Советской в Бресте часто можно было встретить одного, а иногда даже и двух «золотых» людей. Тренд нынешнего года — зеркальный человек,
Зеркальный человек «обитает» на пешеходной улице Советской.
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Зеркальный человек "обитает" на пешеходной улице Советской.
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