Дикие рыси кричат друг на друга человеческими голосами

Две рыси, которые встретились на дороге в канадской провинции Онтарио, быстро стали знаменитыми. А все потому, что животные истошно кричали, а их голоса напоминали человеческие.

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Ранее National Geographic уже писал об аналогичной ситуации: скорее всего, рыси встретились на границе своих территорий. Но они решили обойтись без жертв и демонстрировали, кто здесь хозяин, лишь жуткими воплями.

Впрочем, возможно, это был всего лишь семейный спор. Как пошутил Mashable , со стороны сцена напомнила детскую ссору брата с сестрой.