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Дикие рыси кричат друг на друга человеческими голосами
22.05.2018 13:35 — Новости Культуры | Tut.by
Две рыси, которые встретились на дороге в канадской провинции Онтарио, быстро стали знаменитыми. А все потому, что животные истошно кричали, а их голоса напоминали человеческие.Видео:
Ранее
Впрочем, возможно, это был всего лишь семейный спор. Как пошутил
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Две рыси, которые встретились на дороге в канадской провинции Онтарио, быстро стали знаменитыми. А все потому, что животные истошно кричали, а их голоса напоминали...
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