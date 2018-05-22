Около Минска замечен бегущий медведь

Недалеко от белорусской столицы водятся медведи. Об этом свидетельствует ролик, опубликованный на YouTube.

Видео: Андрей Павлычев

Как рассказал TUT.BY Андрей Павлычев, который разместил на своем канале это видео, оно было сделано на МКАД-2 в районе Вячи.