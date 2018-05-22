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Около Минска замечен бегущий медведь
23.05.2018 14:30 — Новости Культуры | Tut.by
Недалеко от белорусской столицы водятся медведи. Об этом свидетельствует ролик, опубликованный на YouTube.
Видео:
Как рассказал TUT.BY Андрей Павлычев, который разместил на своем канале это видео, оно было сделано на МКАД-2 в районе Вячи.
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Недалеко от белорусской столицы водятся медведи. Об этом свидетельствует ролик, опубликованный на YouТube.
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