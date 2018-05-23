В старом доме на улице Пушкинской в Бресте обнаружили раритетный декор окон

Об истории этого одноэтажного кирпичного здания по улице Пушкинской, 39 в Бресте, хоть оно и является историко-культурной ценностью, известно совсем не много. Предположительно, этот дом частной жилой постройки возведен до 1860 года в стиле гражданской архитектуры периода классицизма, пишет газета «Заря».



Фото: Олег Гребенников

Кому он принадлежал и кто в нем проживал до 40-х годов прошлого века, точных сведений нет. С 1947 по 2014 год там размещались мастерские учебных заведений, выпускавших специалистов-швейников. Последним из них было УО «Брестский государственный профессиональный лицей швейного производства имени Д. М. Карбышева».

Новый владелец УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж» не нашел зданию применения, и недавно его сдали в аренду компании ООО «Лидер-Строй-М». По словам работников колледжа, арендаторы планируют открыть там кафе.

Ремонтные работы внутри и снаружи уже идут полным ходом. Ведет их частное строительное унитарное предприятие «БрестПромАльп».





И вот на прошедшей неделе рабочие под многослойной толщиной штукатурки, покрывавшей скульптурный декор окон, обнаружили его подлинник. Оказалось, что состоит он из керамических элементов приятного медового цвета, вероятно, некогда изготавливаемых по тем же технологиям, что и печной кафель.

Заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома — начальник управления архитектуры и территориального развития Александр Жарков говорит, что такого раритета, к сожалению, больше нигде на старых зданиях Бреста не сохранилось.



