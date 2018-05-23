Жить, любить, творить

Алексей родился и вырос в д. Старая Метча Борисовского района, с детства удивлял взрослых своими художественными способностями. В начальной школе их разглядела учительница Анна Абрамович и помогла своему ученику организовать выставку рисунков в классе. По словам Анны Михайловны, талант ее воспитанника впечатлил сотрудников районного отдела образования, приехавших оценить оформление их кабинета. Наивысшая оценка и победа в конкурсе – таков был итог визита долгожданных гостей.

Первые работы Алексея бережно хранит его мама Елена Валерьевна, которая поддерживает сына во всех начинаниях и верит в него:

– Меня в «Ихмире» радует то, что на фоне черных холстов присутствуют яркие краски. «Ихмир» – начало всех начал. Когда сын обрел свое счастье, расцвел сам, заиграло по-новому и его творчество, – отметила женщина.

– В детстве, как и многие непоседы, я любил рисовать на обоях. Мама, видя мою тягу к карандашам и художественные способности, предложила развивать их и записала в художественную школу, – поделился собеседник. – Там я начал рисовать графические работы черной ручкой, потом постепенно перешел на тушь и перо. Со временем мне стало не хватать цвета, и я пришел к масляной живописи. Кстати, с малых лет я перерисовывал известных персонажей. Но понял, что чужое творчество не развивает меня, и начал создавать собственных героев с их историями и мирами. Сегодня в моем творчестве также преобладает желание создавать авторские произведения, быть оригинальным, находить свой стиль и язык выразительности, а не копировать полотна известных мастеров.

– Алексей, как родилась идея представить свое творчество широкой аудитории?

– Идея принадлежит моей супруге Оксане, мастеру спорта по художественной гимнастике. Мы познакомились с ней случайно в социальных сетях в 2013 году. Когда Оксана появилась в моей жизни, произведения стали наполняться цветом и светом, а творчество видоизменилось. Я реалист, что вижу, то и переношу на бумагу. Все мои работы – часть одного большого мира. На одних полотнах можно увидеть части городов, на других виднеются врата, образы и персонажи. «Ихмир» – это мой мир, который я создаю.

– Чем еще увлекаетесь и какие у вас масштабные планы?

– Снимаю видеосюжеты и занимаюсь монтажом, нравится создавать коллажи. Слушаю музыку – она помогает в творчестве, задает нужное настроение. Но, к сожалению, сам я не владею игрой на музыкальных инструментах. Раньше писал рассказы, но перестал. А моя глобальная мечта – снять собственный фильм.

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