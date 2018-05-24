Актера Моргана Фримена обвинили в сексуальных домогательствах

Восемь женщин обвинили американского актера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, сообщает телекомпания CNN. Одна из них заявила, что во время съемок фильма «Уйти красиво» в 2015 году актер трогал ее, пытался задирать юбку и спрашивал, носит ли она нижнее белье.



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Другая собеседница CNN сообщила, что во время работы над фильмом «Иллюзия обмана» в 2012 году Фримен неоднократно допускал комментарии по поводу ее тела и приставал к ней. По словам женщины, работать с актером из-за этого было некомфортно.

Несколько женщин рассказывали, что сразу после знакомства с ними на съемочной площадке Фримен мог отпустить пошлые шутки или беззастенчиво уставиться на их грудь. «Мы знали, что при нем не стоит носить одежду, которая открывала грудь», — сказала одна из собеседниц телекомпании.

Сам Фримен спустя два часа после появления публикации CNN опубликовал заявление, в котором сообщил, что никого намеренно не хотел обидеть, сообщает Variety. «Я извиняюсь перед всеми, кто чувствовал себя некомфортно или счел мое поведение неуважительным. У меня не было подобных намерений», — отметил актер.

Только за последнюю неделю под подозрения в домогательствах попали две звезды шоу-бизнеса. Так, 20-летняя жительница США подала иск на певца и музыканта Роберта Келли, которого она обвинила в том, что тот всячески ее унижал, склонял к нежелательной интимной связи, а в конце концов заразил ее венерическим заболеванием. Одновременно в Париже в изнасиловании заподозрили режиссера и продюсера Люка Бессона . Жалобу на него написала актриса Сэнд Ван Рой.

Так называемый харассмент гейт, стартовавший после обвинений в многочисленных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, затронул несколько десятков известных деятелей шоу-бизнеса. Среди них Кевин Спейси, Мэрилин Мэнсон, Кейси Аффлек, Франко Дзеффирелли.