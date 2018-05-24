|
Анонс! Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» к юбилею пограничной службы пройдет в Ельске
25.05.2018 — Новости Культуры | Народны голас
>
ЭСТАФЕТА «100 лет на страже границ Отечества», посвященная 100-летию пограничной службы пройдет 1 июня 2018 года в городском сквере с 18.00 до 20.00.
В рамках эстафеты пройдут следующие мероприятия:
Организаторы: пограничный комитет Республики Беларусь,
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ельского райисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> ЭСТАФЕТА «100 лет на страже границ Отечества», посвященная 100-летию пограничной службы пройдет 1 июня 2018 года в городском сквере с 18.00 до 20.00. В рамках эстафеты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)