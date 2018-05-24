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Анонс! Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» к юбилею пограничной службы пройдет в Ельске

25.05.2018 — Новости Культуры | Народны голас  
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Анонс! Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» к юбилею пограничной службы пройдет в Ельске

ЭСТАФЕТА «100 лет на страже границ Отечества», посвященная 100-летию пограничной службы пройдет 1 июня 2018 года в городском сквере с 18.00 до 20.00.

В рамках эстафеты пройдут следующие мероприятия:

  • Торжественный митинг с участием руководства управления идеологической работы Государственного пограничного комитета, командованием Мозырского пограничного отряда, руководства Ельского районного исполнительного комитета.
  • Экспозиция Государственного музея Великой Отечественной войны, военно-исторического клуба «Поиск». Жители смогут ознакомиться с муляжами оружия военных лет, предметами военного быта, амуницией, агитационными материалами, литературой из раздела «библиотека офицера», наградами и техникой времен Великой Отечественной войны.
  • Концерт военного оркестра Мозырского пограничного отряда и солистов Ельского городского дома культуры «Колос».

Организаторы: пограничный комитет Республики Беларусь,

отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ельского райисполкома

 
 
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> ЭСТАФЕТА «100 лет на страже границ Отечества», посвященная 100-летию пограничной службы пройдет 1 июня 2018 года в городском сквере с 18.00 до 20.00. В рамках эстафеты...
 
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